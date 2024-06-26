26 июня 2024

Тюменские врачи назвали опасные продукты летом

Тюменский Роспотребнадзор: летом опасно покупать салаты, морепродукты и молоко
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды Фото:

Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

«В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование.

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Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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