Тюменские врачи назвали опасные продукты летом

Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
«В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.
Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование.
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Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование.