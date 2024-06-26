Тюменские врачи назвали опасные продукты летом

Тюменский Роспотребнадзор: летом опасно покупать салаты, морепродукты и молоко

27 июня 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы в летний сезон рискуют отравиться майонезными салатами, рыбой, молокой и тортами с кремом. Именно эти продукты наиболее опасны летом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «В летний период высокая температура воздуха способствует порче продуктов и, как следствие, распространению микроорганизмов, которые вызывают отравления (при не соблюдении условий хранения). Наиболее опасными в этом плане продуктами являются: многокомпонентные салаты, в особенности, заправленные майонезом; кондитерские изделия, в которых присутствует крем», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Также в список входят мясо и колбаса, рыба, морепродукты и молоко. Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать в жару на стихийных рынках овощи, грибы, ягоды. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заразиться ботулизмом, приобретая вяленую или копченую рыбу в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов, торгующих на стихийных рынках, отсутствует медицинское освидетельствование.