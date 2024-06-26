26 июня 2024

Тюменские власти вышли на улицы, чтобы следить за электросамокатчиками

В Тюмени представители ГИБДД провели рейд среди водителей электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, электросамокаты
Представители власти в Тюмени напомнили водителям электросамокатов о соблюдении ПДД Фото:

Тюменское управление ГИБДД совместно с чиновниками провели профилактику среди пользователей электросамокатов на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

«На перекрестке улиц Республики и Мельникайте в Тюмени провели мониторинг безопасности пользователей электросамокатов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя отдела Госавтоинспекции г. Тюмени Александр Постовик, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени Евгений Сорокин, а также представитель прокатной организации Андрей Снигирев», — сообщает пресс-служба.

Пользователям электросамокатов напомнили правила дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выкидывают электросамокаты в мусорные баки.

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Тюменское управление ГИБДД совместно с чиновниками провели профилактику среди пользователей электросамокатов на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона. «На перекрестке улиц Республики и Мельникайте в Тюмени провели мониторинг безопасности пользователей электросамокатов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя отдела Госавтоинспекции г. Тюмени Александр Постовик, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени Евгений Сорокин, а также представитель прокатной организации Андрей Снигирев», — сообщает пресс-служба. Пользователям электросамокатов напомнили правила дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выкидывают электросамокаты в мусорные баки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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