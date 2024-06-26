Тюменские власти вышли на улицы, чтобы следить за электросамокатчиками

Тюменское управление ГИБДД совместно с чиновниками провели профилактику среди пользователей электросамокатов на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.
«На перекрестке улиц Республики и Мельникайте в Тюмени провели мониторинг безопасности пользователей электросамокатов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя отдела Госавтоинспекции г. Тюмени Александр Постовик, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени Евгений Сорокин, а также представитель прокатной организации Андрей Снигирев», — сообщает пресс-служба.
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Тюменское управление ГИБДД совместно с чиновниками провели профилактику среди пользователей электросамокатов на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона. «На перекрестке улиц Республики и Мельникайте в Тюмени провели мониторинг безопасности пользователей электросамокатов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя отдела Госавтоинспекции г. Тюмени Александр Постовик, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени Евгений Сорокин, а также представитель прокатной организации Андрей Снигирев», — сообщает пресс-служба. Пользователям электросамокатов напомнили правила дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выкидывают электросамокаты в мусорные баки.