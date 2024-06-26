26 июня 2024

Устроившие бойню в центре Екатеринбурга скрылись на авто известного бизнесмена. Видео

В деле о стрельбе возле «Тихвина» в Екатеринбурге всплыло имя бизнесмена Тыщенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. город Екатеринбург, тихвин
Перестрелка произошла в самом элитном квартале Екатеринбурга Фото:

Мужчины, устроившие перестрелку возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, скрылись с места происшествия на машинах, одна из которых, по предварительным данным, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко. Подробности URA.RU рассказал источник.

«„Лэнд Ровер“, на котором с места событий умчались некоторые из участников конфликта, записан на Илью Владимировича Тыщенко. Две другие машины — „Мерседес Бенц“ и „Ниссан Патрол“ — записаны на другого екатеринбуржца и жителя Чеченской республики», — пояснил собеседник агентства.

Полным тезкой владельца «Лэнд Ровера» является широко известный в городской политической бизнес-тусовке Илья Тыщенко (совпадают даже даты рождения). Он возглавляет свердловское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», владеет ТЦ «Мегаполис» и производит вино. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к самому бизнесмену. На телефонные звонки и сообщение в мессенджере он пока не ответил.

Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая переросла в перестрелку в людном месте и попала на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчины, устроившие перестрелку возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, скрылись с места происшествия на машинах, одна из которых, по предварительным данным, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко. Подробности URA.RU рассказал источник. «„Лэнд Ровер“, на котором с места событий умчались некоторые из участников конфликта, записан на Илью Владимировича Тыщенко. Две другие машины — „Мерседес Бенц“ и „Ниссан Патрол“ — записаны на другого екатеринбуржца и жителя Чеченской республики», — пояснил собеседник агентства. Полным тезкой владельца «Лэнд Ровера» является широко известный в городской политической бизнес-тусовке Илья Тыщенко (совпадают даже даты рождения). Он возглавляет свердловское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», владеет ТЦ «Мегаполис» и производит вино. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к самому бизнесмену. На телефонные звонки и сообщение в мессенджере он пока не ответил. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая переросла в перестрелку в людном месте и попала на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...