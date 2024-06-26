Устроившие бойню в центре Екатеринбурга скрылись на авто известного бизнесмена. Видео

В деле о стрельбе возле «Тихвина» в Екатеринбурге всплыло имя бизнесмена Тыщенко

27 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Перестрелка произошла в самом элитном квартале Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мужчины, устроившие перестрелку возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, скрылись с места происшествия на машинах, одна из которых, по предварительным данным, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко. Подробности URA.RU рассказал источник. «„Лэнд Ровер“, на котором с места событий умчались некоторые из участников конфликта, записан на Илью Владимировича Тыщенко. Две другие машины — „Мерседес Бенц“ и „Ниссан Патрол“ — записаны на другого екатеринбуржца и жителя Чеченской республики», — пояснил собеседник агентства. Полным тезкой владельца «Лэнд Ровера» является широко известный в городской политической бизнес-тусовке Илья Тыщенко (совпадают даже даты рождения). Он возглавляет свердловское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», владеет ТЦ «Мегаполис» и производит вино. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к самому бизнесмену. На телефонные звонки и сообщение в мессенджере он пока не ответил. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая переросла в перестрелку в людном месте и попала на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины, устроившие перестрелку возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, скрылись с места происшествия на машинах, одна из которых, по предварительным данным, может принадлежать известному бизнесмену, экс-депутату гордумы Илье Тыщенко. Подробности URA.RU рассказал источник. «„Лэнд Ровер“, на котором с места событий умчались некоторые из участников конфликта, записан на Илью Владимировича Тыщенко. Две другие машины — „Мерседес Бенц“ и „Ниссан Патрол“ — записаны на другого екатеринбуржца и жителя Чеченской республики», — пояснил собеседник агентства. Полным тезкой владельца «Лэнд Ровера» является широко известный в городской политической бизнес-тусовке Илья Тыщенко (совпадают даже даты рождения). Он возглавляет свердловское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», владеет ТЦ «Мегаполис» и производит вино. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к самому бизнесмену. На телефонные звонки и сообщение в мессенджере он пока не ответил. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая переросла в перестрелку в людном месте и попала на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу, заявив, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.