Хэдлайнером праздника станет певец SHAMAN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске с 28 по 30 июня одновременно отметят День города и День Металлурга. Фейерверки будут греметь все три дня, а на сцене появятся артисты SHAMAN и Вячеслав Бутусов, сообщили URA.RU в управлении культуры города.

«Официальной датой основания города считается 30 июня, но в этом году праздновать будут целых три дня. Основные праздничные мероприятия пройдут 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня» — рассказали в управлении.

Откроет праздник 28 июня в 18:00 гала-концерт стильной хореографии, который продлится три часа. В 21:00 на сцену выйдет заслуженный коллектив народного творчества. Завершится день салютом в 22:00.

Празднование продолжится 29 июня концертом «Магнитогорск 95 — Живая легенда России». Первыми на сцену парка выйдут военные оркестры в 17:00, а в 20:00 горожан поздравят официальные лица. Главным хэдлайнером вечера станет певец SHAMAN, его выступление начнется в 21:00 и продлится один час. Как и в первый день, в 22:00 над городом вспыхнут огни, начнется фестиваль фейерверков. Гостям обещают яркое представление от команд из России, Китая, Беларуси и Сербии.

Заключительным днем праздника станет 30 июня. С 14:00 до 20:00 в парке можно будет увидеть номера групп-участников всероссийского эстрадного конкурса. В 20:00 на сцену выйдет группа из Челябинска — «Братья Енотовы». А после них, в 21:00 выступит лидер группы Nautilus Pompilius, рок-певец Вячеслав Бутусов. Закроется праздник в 22:00 последним, третьим, фейерверком.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия продлятся в Магнитогорске три недели. Одним из них станет шестидневное шоу воздушных шаров.

Праздничная программа начнется 28 июня паблик управления культуры Магнитогорска vk.com