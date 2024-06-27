В Кремле объяснили призывы Кадырова к кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о кровной мести семьям террористов, имел в виду то, что борьба с террористами должна быть жесткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«[В заявлении Кадырова] речь также шла о тех, кто поддерживает терроризм, кто вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не возникает сомнения, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сообщил Дмитрий Песков, комментируя заявление Кадырова. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Кадыров сделал такое заявление после теракта в Дагестане. По его словам, если есть малейшие подозрения на терроризм, то надо наказывать всю семью человека. «Надо понимать, что в таком случае будет кровная месть», — говорил Кадыров.
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