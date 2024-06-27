В Кремле объяснили призывы Кадырова к кровной мести

Песков: Кадыров, говоря о кровной мести, призывал жестко бороться с терроризмом

27 июня 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что бороться с терроризмом надо жесткими мерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о кровной мести семьям террористов, имел в виду то, что борьба с террористами должна быть жесткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «[В заявлении Кадырова] речь также шла о тех, кто поддерживает терроризм, кто вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не возникает сомнения, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сообщил Дмитрий Песков, комментируя заявление Кадырова. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Кадыров сделал такое заявление после теракта в Дагестане. По его словам, если есть малейшие подозрения на терроризм, то надо наказывать всю семью человека. «Надо понимать, что в таком случае будет кровная месть», — говорил Кадыров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о кровной мести семьям террористов, имел в виду то, что борьба с террористами должна быть жесткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «[В заявлении Кадырова] речь также шла о тех, кто поддерживает терроризм, кто вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не возникает сомнения, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сообщил Дмитрий Песков, комментируя заявление Кадырова. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Кадыров сделал такое заявление после теракта в Дагестане. По его словам, если есть малейшие подозрения на терроризм, то надо наказывать всю семью человека. «Надо понимать, что в таком случае будет кровная месть», — говорил Кадыров.