Алсу: измены мужа, скандалы, развод и карьера — как живет певица, которой исполнился 41 год

Алсу в день рождения заявила, что ни о чем не жалеет

27 июня 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Певица Алсу отмечает 41-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Алсу (полное имя Алсу Абрамова) 27 июня празднует свой 41-й день рождения. В честь этой даты артистка в социальных сетях подвела итоги своей жизни в настоящий момент. Она подчеркнула, что несмотря на недавний развод с Яном Абрамовым, который изменял ей с моделью Анастасией Решетовой, певица чувствует себя счастливой в кругу своих детей. В честь дня рождения Алсу URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, скандалы и другие интересные моменты. «Жизнь прекрасна» В честь своего дня рождения Алсу поделилась своими размышлениями о жизни, а также выразила благодарность своим поклонникам. Она подчеркнула, что сейчас рядом с ней находятся близкие люди — ее дети Сафина, Микелла и Рафаэль. Она уверена, что впереди ждет еще много всего интересного. «Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст», — отметила Алсу. Певица также выразила благодарность окружающим ее людям и поклонникам за поддержку и доверие. «Без вас было бы непросто преодолевать препятствия на моем пути. Спасибо, что вы со мной», — поблагодарила Алсу. Биография Алсу: юные годы Алсу родилась 27 июня 1983 года в татарском городке Бугульма. Ее отец, Ралиф Сафин, зарекомендовал себя как успешный бизнесмен и депутат, занимавший высокие должности в нефтяной компании ЛУКОЙЛ и в Совете Федерации от Республики Алтай. Мать Алсу, Разия Исхаковна, профессионально связала свою жизнь с архитектурой. Будущая певица воспитывалась с тремя братьями: Маратом и Ренардом и Русланом. Детские годы Алсу прошли в Когалыме, где она начала учиться музыке с пяти лет. После переезда в Москву в 1992 году она продолжила образование уже в столичной школе, не оставляя музыкальные занятия. Семья Сафиных в 1995 году решила переехать в Великобританию, где Алсу поступила в колледж MPW для изучения математики, бизнеса и искусства. Вернувшись в Россию, она выбрала актерское направление и была зачислена на актерский факультет ГИТИСа, где на экзамене демонстрировала свое мастерство, прочитав басни и стихотворения русских авторов. Дуэт испанского певца Энрике Иглесиас с российской певицей Алсу на сцене Государственного Кремлевского дворца в 2000 году Фото: Виталия Белоусова (ИТАР-ТАСС) Музыкальная карьера Карьера Алсу в музыкальной индустрии началась в 1998 году, когда ей было всего 15 лет, благодаря сотрудничеству с продюсером Валерием Белоцерковским. Первые хиты певицы — «Зимний сон» и «Иногда» — тут же завоевали популярность. Первый альбом артистки, названный просто «Алсу», увидел свет 15 сентября 1999 года и быстро стал бестселлером с более чем 700 тысячами проданных копий за первые шесть месяцев. В поддержку релиза Алсу отправилась в тур по российским городам. На «Евровидении» в 2000 году Алсу представила Россию с песней «Solo», завоевав второе место, что на тот момент стало лучшим результатом для страны в истории конкурса до победы Димы Билана в 2008 году. Она также выпустила дуэт с Энрике Иглесиасом «You’re My №1» и приступила к работе над англоязычным альбомом «Alsou» под эгидой Universal Music Corporation, который позже вышел не только в России, но и за рубежом. В 2002 году Алсу дебютировала в качестве исполнительницы саундтреков для кино, записав две композиции для фильма «Атлантида» под руководством Александра Павловского. А в 2005 году она попробовала свои силы в актерской профессии, снявшись в британском триллере «Ловушка для призраков», после чего решила, что ее призвание — все же музыка. Певица Алсу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в 2012 году Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Виноградов Алсу продолжала свою телевизионную карьеру, став ведущей шоу «Субботний вечер» на канале «Россия» и приняв участие в московском финале «Евровидения» в 2009 году. В 2014 году она участвовала в записи самой длинной песни в мире. В 2022 году певица приняла участие в шоу «Маска», где выступала под образом Пчелы и заняла четвертое место. Личная жизнь: встреча с Яном Абрамовым Алсу встретила своего будущего мужа Яна Абрамова в 22 года, в 2006 году. Сама певица рассказывала, что ее с супругом познакомила подруга — певица Ариана. Алсу вспоминала, что была поражена тем, каким романтичным был Ян, ухаживая за ней. Вскоре после их знакомства, всего через два месяца, Абрамов предложил Алсу руку и сердце. Интерьер зала для свадьбы преобразился благодаря роскошной декорации: от ледяных скульптур с инициалами молодоженов до колонн, облаченных в золотую органзу, и живых цветов. Церемонию вручения свидетельства о браке провел тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Алсу вместе с Яном Абрамовым Фото: ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев Жизнь после свадьбы После вступления в брак творческая активность Алсу заметно снизилась — она уменьшила количество гастролей и стала реже радовать поклонников новыми альбомами. Несмотря на это, в 2008 году певица представила два альбома — «Самое главное» и «Тул тан», последний из которых записан на татарском и башкирском языках. Затем последовал перерыв, и только в 2011 году вышел сборник колыбельных «Фея добрых снов», а в 2014-м и 2015-м годах — альбомы «Ты — это свет» и «Письма, пришедшие с войны», соответственно. В 2020 году мир увидел еще одну работу артистки — альбом «Я хочу одеться в белое». Певица Алсу в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме Алсу и Ян Абрамов расстались: история знакомства, свадьба, причина развода В разговоре с журналом Bonjour Алсу поделилась, что отдала предпочтение семейной жизни, отказавшись от активной карьеры: «Я восхищаюсь коллегами, которым удается совмещать, но мой выбор — это семья. Даже когда дети подросли, я не вернулась к гастролям. Иногда устраиваю крупные сольные концерты, но в масштабные турне по стране уже давно не отправляюсь. Для меня приоритет — это моя семья, и я никогда не поставлю музыку выше нее», — говорила певица. В браке у Алсу и Абрамова родились трое детей: Сафина (2006), Микелла (2008) и Рафаэль (2016). Старшую дочь певица назвала в честь своей девичьей фамилии — она была Сафиной. Скандалы с дочерью Алсу В апреле 2019 года дочь известной певицы Алсу, Микелла Абрамова, приняла участие в шестом сезоне популярного детского вокального конкурса «Голос. Дети» и была объявлена победительницей. Однако в ходе последующего расследования выяснилось, что голоса за нее были накручены. В связи с этим руководство Первого канала приняло решение официально аннулировать итоги голосования. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, заявил, что в свете обнаруженных нарушений все финалисты шоу будут признаны победителями. Это решение стало беспрецедентным для телепроекта и вызвало широкий общественный резонанс. Измены мужа — причины развода Алсу не высказывалась официально о причинах разрыва с Яном Абрамовым после 18 лет супружества. Однако, предполагается, что к этому привели измены со стороны Абрамова, писали журналисты, ссылаясь на близкий к Алсу источники. Отмечалось, что муж активно изменял Алсу на протяжении более трех лет. Супруга пыталась вернуть своего мужа в семью, но безуспешно. Ян Абрамов просто формально появлялся дома. Разговоры и даже скандалы не помогали. Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ» в 2024 году Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Среди возможных причин развода обсуждаются и слухи об отношениях Абрамова с известными личностями. Так, его имя связывали с моделью Анастасией Решетовой. Та недавно в соцсетях также намекала на отношения с женатым мужчиной. В мае 2024 года стало известно о разводе между Алсу и Яном Абрамовым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Алсу (полное имя Алсу Абрамова) 27 июня празднует свой 41-й день рождения. В честь этой даты артистка в социальных сетях подвела итоги своей жизни в настоящий момент. Она подчеркнула, что несмотря на недавний развод с Яном Абрамовым, который изменял ей с моделью Анастасией Решетовой, певица чувствует себя счастливой в кругу своих детей. В честь дня рождения Алсу URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, скандалы и другие интересные моменты. В честь своего дня рождения Алсу поделилась своими размышлениями о жизни, а также выразила благодарность своим поклонникам. Она подчеркнула, что сейчас рядом с ней находятся близкие люди — ее дети Сафина, Микелла и Рафаэль. Она уверена, что впереди ждет еще много всего интересного. Певица также выразила благодарность окружающим ее людям и поклонникам за поддержку и доверие. «Без вас было бы непросто преодолевать препятствия на моем пути. Спасибо, что вы со мной», — поблагодарила Алсу. Алсу родилась 27 июня 1983 года в татарском городке Бугульма. Ее отец, Ралиф Сафин, зарекомендовал себя как успешный бизнесмен и депутат, занимавший высокие должности в нефтяной компании ЛУКОЙЛ и в Совете Федерации от Республики Алтай. Мать Алсу, Разия Исхаковна, профессионально связала свою жизнь с архитектурой. Будущая певица воспитывалась с тремя братьями: Маратом и Ренардом и Русланом. Детские годы Алсу прошли в Когалыме, где она начала учиться музыке с пяти лет. После переезда в Москву в 1992 году она продолжила образование уже в столичной школе, не оставляя музыкальные занятия. Семья Сафиных в 1995 году решила переехать в Великобританию, где Алсу поступила в колледж MPW для изучения математики, бизнеса и искусства. Вернувшись в Россию, она выбрала актерское направление и была зачислена на актерский факультет ГИТИСа, где на экзамене демонстрировала свое мастерство, прочитав басни и стихотворения русских авторов. Карьера Алсу в музыкальной индустрии началась в 1998 году, когда ей было всего 15 лет, благодаря сотрудничеству с продюсером Валерием Белоцерковским. Первые хиты певицы — «Зимний сон» и «Иногда» — тут же завоевали популярность. Первый альбом артистки, названный просто «Алсу», увидел свет 15 сентября 1999 года и быстро стал бестселлером с более чем 700 тысячами проданных копий за первые шесть месяцев. В поддержку релиза Алсу отправилась в тур по российским городам. На «Евровидении» в 2000 году Алсу представила Россию с песней «Solo», завоевав второе место, что на тот момент стало лучшим результатом для страны в истории конкурса до победы Димы Билана в 2008 году. Она также выпустила дуэт с Энрике Иглесиасом «You’re My №1» и приступила к работе над англоязычным альбомом «Alsou» под эгидой Universal Music Corporation, который позже вышел не только в России, но и за рубежом. В 2002 году Алсу дебютировала в качестве исполнительницы саундтреков для кино, записав две композиции для фильма «Атлантида» под руководством Александра Павловского. А в 2005 году она попробовала свои силы в актерской профессии, снявшись в британском триллере «Ловушка для призраков», после чего решила, что ее призвание — все же музыка. Алсу продолжала свою телевизионную карьеру, став ведущей шоу «Субботний вечер» на канале «Россия» и приняв участие в московском финале «Евровидения» в 2009 году. В 2014 году она участвовала в записи самой длинной песни в мире. В 2022 году певица приняла участие в шоу «Маска», где выступала под образом Пчелы и заняла четвертое место. Алсу встретила своего будущего мужа Яна Абрамова в 22 года, в 2006 году. Сама певица рассказывала, что ее с супругом познакомила подруга — певица Ариана. Алсу вспоминала, что была поражена тем, каким романтичным был Ян, ухаживая за ней. Вскоре после их знакомства, всего через два месяца, Абрамов предложил Алсу руку и сердце. Интерьер зала для свадьбы преобразился благодаря роскошной декорации: от ледяных скульптур с инициалами молодоженов до колонн, облаченных в золотую органзу, и живых цветов. Церемонию вручения свидетельства о браке провел тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. После вступления в брак творческая активность Алсу заметно снизилась — она уменьшила количество гастролей и стала реже радовать поклонников новыми альбомами. Несмотря на это, в 2008 году певица представила два альбома — «Самое главное» и «Тул тан», последний из которых записан на татарском и башкирском языках. Затем последовал перерыв, и только в 2011 году вышел сборник колыбельных «Фея добрых снов», а в 2014-м и 2015-м годах — альбомы «Ты — это свет» и «Письма, пришедшие с войны», соответственно. В 2020 году мир увидел еще одну работу артистки — альбом «Я хочу одеться в белое». В разговоре с журналом Bonjour Алсу поделилась, что отдала предпочтение семейной жизни, отказавшись от активной карьеры: «Я восхищаюсь коллегами, которым удается совмещать, но мой выбор — это семья. Даже когда дети подросли, я не вернулась к гастролям. Иногда устраиваю крупные сольные концерты, но в масштабные турне по стране уже давно не отправляюсь. Для меня приоритет — это моя семья, и я никогда не поставлю музыку выше нее», — говорила певица. В браке у Алсу и Абрамова родились трое детей: Сафина (2006), Микелла (2008) и Рафаэль (2016). Старшую дочь певица назвала в честь своей девичьей фамилии — она была Сафиной. В апреле 2019 года дочь известной певицы Алсу, Микелла Абрамова, приняла участие в шестом сезоне популярного детского вокального конкурса «Голос. Дети» и была объявлена победительницей. Однако в ходе последующего расследования выяснилось, что голоса за нее были накручены. В связи с этим руководство Первого канала приняло решение официально аннулировать итоги голосования. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, заявил, что в свете обнаруженных нарушений все финалисты шоу будут признаны победителями. Это решение стало беспрецедентным для телепроекта и вызвало широкий общественный резонанс. Алсу не высказывалась официально о причинах разрыва с Яном Абрамовым после 18 лет супружества. Однако, предполагается, что к этому привели измены со стороны Абрамова, писали журналисты, ссылаясь на близкий к Алсу источники. Отмечалось, что муж активно изменял Алсу на протяжении более трех лет. Супруга пыталась вернуть своего мужа в семью, но безуспешно. Ян Абрамов просто формально появлялся дома. Разговоры и даже скандалы не помогали. Среди возможных причин развода обсуждаются и слухи об отношениях Абрамова с известными личностями. Так, его имя связывали с моделью Анастасией Решетовой. Та недавно в соцсетях также намекала на отношения с женатым мужчиной. В мае 2024 года стало известно о разводе между Алсу и Яном Абрамовым.