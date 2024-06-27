Россиянам запретят быть чайлдфри

Замминистра юстиции Вуколов: в России готовится законопроект о запрете чайлдфри

27 июня 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Всеволод Вуколов заявил, что чайлдфри — идеология экстремистской направленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минюст готовит законопроект, который бы запретил идеологию чайлдфри. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮР). «Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов. Его слова прозвучали во время прямого эфира, который шел на сайте ПМЮР. Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности. Само движение чайлдфри появилось примерно в 1970-х годах. Его сторонники сознательно отказываются от того, чтобы рожать и воспитывать детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст готовит законопроект, который бы запретил идеологию чайлдфри. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮР). «Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов. Его слова прозвучали во время прямого эфира, который шел на сайте ПМЮР. Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности. Само движение чайлдфри появилось примерно в 1970-х годах. Его сторонники сознательно отказываются от того, чтобы рожать и воспитывать детей.