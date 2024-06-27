Россиянам запретят быть чайлдфри

Замминистра юстиции Вуколов: в России готовится законопроект о запрете чайлдфри
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Всеволод Вуколов заявил, что чайлдфри — идеология экстремистской направленности Фото:

Минюст готовит законопроект, который бы запретил идеологию чайлдфри. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮР).

«Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов. Его слова прозвучали во время прямого эфира, который шел на сайте ПМЮР. Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности.

Само движение чайлдфри появилось примерно в 1970-х годах. Его сторонники сознательно отказываются от того, чтобы рожать и воспитывать детей.

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Минюст готовит законопроект, который бы запретил идеологию чайлдфри. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮР). «Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов. Его слова прозвучали во время прямого эфира, который шел на сайте ПМЮР. Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности. Само движение чайлдфри появилось примерно в 1970-х годах. Его сторонники сознательно отказываются от того, чтобы рожать и воспитывать детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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