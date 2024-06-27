Силы РФ нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах, произошел сильный взрыв

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Взрыв произошел в Харьковской области Фото:

Силы РФ нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области, в результате чего произошел мощный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — рассказал собеседник агентства. После удара в городе были слышны сирены скорой помощи, что свидетельствует о возможных жертвах или разрушениях.

В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Наступление носит несколько целей: ослабить подразделения ВСУ на других направлениях, создать санитарную зону, а также разрушить логистику поставок. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины — в материале URA.RU.

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Силы РФ нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области, в результате чего произошел мощный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — рассказал собеседник агентства. После удара в городе были слышны сирены скорой помощи, что свидетельствует о возможных жертвах или разрушениях. В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Наступление носит несколько целей: ослабить подразделения ВСУ на других направлениях, создать санитарную зону, а также разрушить логистику поставок. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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