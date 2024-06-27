Силы РФ нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах, произошел сильный взрыв

27 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в Харьковской области Фото: Министерство обороны Великобритании Силы РФ нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области, в результате чего произошел мощный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — рассказал собеседник агентства. После удара в городе были слышны сирены скорой помощи, что свидетельствует о возможных жертвах или разрушениях. В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Наступление носит несколько целей: ослабить подразделения ВСУ на других направлениях, создать санитарную зону, а также разрушить логистику поставок. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы РФ нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области, в результате чего произошел мощный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — рассказал собеседник агентства. После удара в городе были слышны сирены скорой помощи, что свидетельствует о возможных жертвах или разрушениях. В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Наступление носит несколько целей: ослабить подразделения ВСУ на других направлениях, создать санитарную зону, а также разрушить логистику поставок. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины — в материале URA.RU.