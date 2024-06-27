Бастрыкин жестко отчитал депутатов и оскорбил Госдуму из-за мигрантов. Видео

27 июня 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкина возмутило миграционное законодательство в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру». «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Александр Бастрыкин на форуме во время обсуждения проблемы мигрантов. Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру». «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Александр Бастрыкин на форуме во время обсуждения проблемы мигрантов. Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине.