Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».
«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Александр Бастрыкин на форуме во время обсуждения проблемы мигрантов.
Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине.
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