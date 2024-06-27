Бастрыкин жестко отчитал депутатов и оскорбил Госдуму из-за мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкина возмутило миграционное законодательство в стране Фото:

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».

«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Александр Бастрыкин на форуме во время обсуждения проблемы мигрантов.

Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру». «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Александр Бастрыкин на форуме во время обсуждения проблемы мигрантов. Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...