Спасатели нашли тело третьего погибшего под поездом в Коми

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Сотрудники МЧС ожидают спецтехнику, чтобы поднять вагон
Сотрудники МЧС ожидают спецтехнику, чтобы поднять вагон Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями. Об этом сообщил telеgram-канал Mash. 

«Они срезали дверь в тамбуре, но пока что не могут извлечь погибшего», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что для извлечения погибшего требуется поднять вагон. Сотрудники МЧС для этого ожидают спецтехнику.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В СК подтвердили гибель двух человек после схода вагонов в Коми, передает RTРЖД выплатит по два миллиона рублей родственникам погибших после схода поезда, сообщает «Национальная служба новостей». 

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Тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями. Об этом сообщил telеgram-канал Mash.  «Они срезали дверь в тамбуре, но пока что не могут извлечь погибшего», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что для извлечения погибшего требуется поднять вагон. Сотрудники МЧС для этого ожидают спецтехнику. 26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В СК подтвердили гибель двух человек после схода вагонов в Коми, передает RT. РЖД выплатит по два миллиона рублей родственникам погибших после схода поезда, сообщает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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