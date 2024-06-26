Прокуратура заставила выплатить долги по зарплате главного застройщика Нижневартовска

После вмешательства прокуратуры руководитель АО «Нижневартовскостройдеталь» погасил долг по зарплатам на сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а также объявила ему предостережение о недопустимости нарушения закона. Права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики установили, что с марта по апрель 2024 года руководитель предприятия не платил зарплату 421 работнику. Общая сумма долга составила 33 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО директор компании вместо выплаты зарплаты раздавал взятки. Следователи выясняют происхождение денежных средств.
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