26 июня 2024

Прокуратура заставила выплатить долги по зарплате главного застройщика Нижневартовска

Главный застройщик Нижневартовска погасил долг по зарплате в 30 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства прокуратуры главный застройщик Нижневартовска погасил долги по зарплате в 33 млн рублей
После вмешательства прокуратуры главный застройщик Нижневартовска погасил долги по зарплате в 33 млн рублей Фото:

После вмешательства прокуратуры руководитель АО «Нижневартовскостройдеталь» погасил долг по зарплатам на сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а также объявила ему предостережение о недопустимости нарушения закона. Права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что с марта по апрель 2024 года руководитель предприятия не платил зарплату 421 работнику. Общая сумма долга составила 33 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО директор компании вместо выплаты зарплаты раздавал взятки. Следователи выясняют происхождение денежных средств.

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После вмешательства прокуратуры руководитель АО «Нижневартовскостройдеталь» погасил долг по зарплатам на сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а также объявила ему предостережение о недопустимости нарушения закона. Права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – сообщает пресс-служба ведомства. Силовики установили, что с марта по апрель 2024 года руководитель предприятия не платил зарплату 421 работнику. Общая сумма долга составила 33 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО директор компании вместо выплаты зарплаты раздавал взятки. Следователи выясняют происхождение денежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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