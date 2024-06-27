Стоматолог раскрыла, почему появляется запах изо рта

Врач Дедегкаева: к запаху изо рта приводит некачественная гигиена полости рта

27 июня 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Стоматологические заболевания и некачественная гигиена полости рта являются основной причиной неприятного запаха, сказала стоматолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неприятный запах изо рта (или галитоз) может быть симптомом сахарного диабета, болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или хронических болезней органов дыхания. В большинстве случаев причиной запаха изо рта становятся стоматологические заболевания и некачественная гигиена полости рта, рассказала врач-стоматолог, ортопед центра инновационной медицины Damas Medical Center Дзерасса Дедегкаева. «Галитоз ярко выражен при хронических воспалительных заболеваниях десен, при наличии выраженного налета на спинке языка, где скапливаются остатки пищи, бактерии, слущивающийся эпителий. Установлено, что чем глубже пародонтальные карманы (пространство между зубом и десной), тем сильнее запах. Поэтому так важно проводить профессиональную гигиену полости рта один раз в полгода», — сообщила Дедегкаева в беседе с « Газетой.Ru ». Кариес также может стать причиной появления неприятного запаха изо рта. Кроме того, от галитоза могут страдать пожилые люди с некачественными съемными зубными протезами или протезами с повышенным сроком службы. Дедегкаева отметила, что характерная в пожилом возрасте недостаточность слюны может привести к скапливанию в полости рта микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, и как следствие — к неприятному запаху. Галитоз может возникать и из-за внеротовых причин, добавила врач. К ним относят воспаление миндалин и верхнечелюстных пазух, гастроэзофагеальный рефлюкс, язва желудка и хронический гастрит. Помимо этого, пациенты с сахарным диабетом второго типа могут замечать у себя специфический сладкий аромат, который появляется из-за высокого уровня кетонов в крови. Если неприятное утреннее дыхание проходит после чистки зубов, то это норма, отметила Дедегкаева. Ранее URA.RU сообщало, что антибактериальные и спиртосодержащие ополаскиватели не следует использовать для профилактики ежедневно, потому что они приводят к развитию рака полости рта. Они раздражают слизистую ротовой полости из-за содержания в них спирта, что снижает ее иммунитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неприятный запах изо рта (или галитоз) может быть симптомом сахарного диабета, болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или хронических болезней органов дыхания. В большинстве случаев причиной запаха изо рта становятся стоматологические заболевания и некачественная гигиена полости рта, рассказала врач-стоматолог, ортопед центра инновационной медицины Damas Medical Center Дзерасса Дедегкаева. «Галитоз ярко выражен при хронических воспалительных заболеваниях десен, при наличии выраженного налета на спинке языка, где скапливаются остатки пищи, бактерии, слущивающийся эпителий. Установлено, что чем глубже пародонтальные карманы (пространство между зубом и десной), тем сильнее запах. Поэтому так важно проводить профессиональную гигиену полости рта один раз в полгода», — сообщила Дедегкаева в беседе с «Газетой.Ru». Кариес также может стать причиной появления неприятного запаха изо рта. Кроме того, от галитоза могут страдать пожилые люди с некачественными съемными зубными протезами или протезами с повышенным сроком службы. Дедегкаева отметила, что характерная в пожилом возрасте недостаточность слюны может привести к скапливанию в полости рта микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, и как следствие — к неприятному запаху. Галитоз может возникать и из-за внеротовых причин, добавила врач. К ним относят воспаление миндалин и верхнечелюстных пазух, гастроэзофагеальный рефлюкс, язва желудка и хронический гастрит. Помимо этого, пациенты с сахарным диабетом второго типа могут замечать у себя специфический сладкий аромат, который появляется из-за высокого уровня кетонов в крови. Если неприятное утреннее дыхание проходит после чистки зубов, то это норма, отметила Дедегкаева. Ранее URA.RU сообщало, что антибактериальные и спиртосодержащие ополаскиватели не следует использовать для профилактики ежедневно, потому что они приводят к развитию рака полости рта. Они раздражают слизистую ротовой полости из-за содержания в них спирта, что снижает ее иммунитет.