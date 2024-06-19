Стоматолог назвала неожиданную причину развития рака полости рта

Стоматолог Мелехова: спиртосодержащие ополаскиватели полости рта развивают рак

Спиртосодержащие ополаскиватели раздражают полость рта, что приводит к онкологическим заболеваниям, заявила Мелехова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Антибактериальные и спиртосодержащие ополаскиватели не следует использовать для профилактики ежедневно, потому что они приводят к развитию рака полости рта. Они раздражают слизистую ротовой полости из-за содержания в них спирта, что снижает ее иммунитет. Об этом сообщила врач-стоматолог Вероника Мелехова.

«Если мы убиваем нужные бактерии, то на их месте может появиться онкологический процесс, а также развиться грибковая инфекция. Получается, одно мы лечим, другое калечим. Поэтому спиртосодержащие и антибактериальные ополаскиватели нужно использовать только по назначению врача как лекарство», — передает «Ридус» слова Мелеховой. Она добавила, что нельзя пользоваться ими на ежедневной основе, потому что постоянное раздражение слизистой снижает ее иммунитет.

Спиртосодержащие ополаскиватели могут быть назначены только после хирургического вмешательства, а также при гингивите и воспалениях. Однако стоматолог отметила, что при воспалительных процессах она бы не рекомендовала использовать ополаскиватели, лучше заменить их на водные растворы.

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