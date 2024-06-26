В Пермском крае получивший пожизненный срок серийный убийца признался в новом преступлении

В Пермском крае вынесли приговор серийному убийце, который отбывает пожизненный срок с 2010 года. Мужчина рассказал, что в 2001 году в Краснокамске совершил убийство. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.
«Краснокамский городской суд признал убийцу виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами „в, з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции ФЗ от 13.06.1996 года №63-ФЗ), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — указывает суд. Жертвой маньяка стал пенсионер, проживавший на улице Энтузиастов. Злоумышленник, находился в состоянии алкогольного опьянения и зашел в квартиру к незнакомцу, чтобы продолжить банкет. В поисках ценных вещей он стал обшаривать шкафы.
Хозяин квартиры попытался выпроводить мужчину. Для этого, как заявил в суде маньяк, он взялся за топор. Однако это стало роковой ошибкой для краснокамца — преступник выхватил топор из рук своей жертвы и зарубил хозяина квартиры. После этого он достал из карманов его брюк 300 рублей, забрал пакет с бутылкой и посудой, накрыл убитого одеждой и ушел. С учетом ранее назначенных наказаний серийного убийцу приговорили к пожизненному сроку.
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