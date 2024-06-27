В Госдуме анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Видео

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, толстой петр
Инициатива о признании права на жизнь ребенка до рождения очень важна для России, заявил Петр Толстой Фото:

Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.

«В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты.

Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

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Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время. «В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты. Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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