В Госдуме анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Видео

27 июня 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Инициатива о признании права на жизнь ребенка до рождения очень важна для России, заявил Петр Толстой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время. «В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты. Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время. «В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты. Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.