Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.
«В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты.
Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
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