В Челябинске количество будущих первоклассников бьет рекорды

В Челябинске за год в 2,5 раза выросло число будущих первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске завершается первый этап приема детей в первые классы Фото:

В Челябинске заявление на прием в школы подали родители 34 тысяч будущих первоклассников. Число заявлений на 20 тысяч превысило показатели 2023 года. О результатах первого этапа подачи документов URA.RU сообщили в министерстве образования региона.

«На данный момент подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 76% от прогнозного числа первоклассников. Первый этап приема документов завершается 30 июня», — рассказали в минобре. В 2023 году на первом этапе приема документов заявления подали родители всего 14 тысяч первоклассников, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году.

До 3 июля в школах сформируют приказы о зачислении. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление в школу вне зависимости от места жительства.

По оценкам министерства, поданные заявления составляют лишь 76% от прогнозного числа первоклассников. В прошлом учебном году школы города приняли более 46 тысяч детей в первый класс. Также в Челябинске с 1 июня на портале «Госуслуги» было зарегистрировано более тысячи заявлений на перевод детей в другие школы.

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В Челябинске заявление на прием в школы подали родители 34 тысяч будущих первоклассников. Число заявлений на 20 тысяч превысило показатели 2023 года. О результатах первого этапа подачи документов URA.RU сообщили в министерстве образования региона. «На данный момент подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 76% от прогнозного числа первоклассников. Первый этап приема документов завершается 30 июня», — рассказали в минобре. В 2023 году на первом этапе приема документов заявления подали родители всего 14 тысяч первоклассников, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году. До 3 июля в школах сформируют приказы о зачислении. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление в школу вне зависимости от места жительства. По оценкам министерства, поданные заявления составляют лишь 76% от прогнозного числа первоклассников. В прошлом учебном году школы города приняли более 46 тысяч детей в первый класс. Также в Челябинске с 1 июня на портале «Госуслуги» было зарегистрировано более тысячи заявлений на перевод детей в другие школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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