В Челябинске количество будущих первоклассников бьет рекорды

В Челябинске за год в 2,5 раза выросло число будущих первоклассников

27 июня 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Челябинске завершается первый этап приема детей в первые классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске заявление на прием в школы подали родители 34 тысяч будущих первоклассников. Число заявлений на 20 тысяч превысило показатели 2023 года. О результатах первого этапа подачи документов URA.RU сообщили в министерстве образования региона. «На данный момент подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 76% от прогнозного числа первоклассников. Первый этап приема документов завершается 30 июня», — рассказали в минобре. В 2023 году на первом этапе приема документов заявления подали родители всего 14 тысяч первоклассников, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году. До 3 июля в школах сформируют приказы о зачислении. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление в школу вне зависимости от места жительства. По оценкам министерства, поданные заявления составляют лишь 76% от прогнозного числа первоклассников. В прошлом учебном году школы города приняли более 46 тысяч детей в первый класс. Также в Челябинске с 1 июня на портале «Госуслуги» было зарегистрировано более тысячи заявлений на перевод детей в другие школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске заявление на прием в школы подали родители 34 тысяч будущих первоклассников. Число заявлений на 20 тысяч превысило показатели 2023 года. О результатах первого этапа подачи документов URA.RU сообщили в министерстве образования региона. «На данный момент подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 76% от прогнозного числа первоклассников. Первый этап приема документов завершается 30 июня», — рассказали в минобре. В 2023 году на первом этапе приема документов заявления подали родители всего 14 тысяч первоклассников, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году. До 3 июля в школах сформируют приказы о зачислении. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период можно будет подать заявление в школу вне зависимости от места жительства. По оценкам министерства, поданные заявления составляют лишь 76% от прогнозного числа первоклассников. В прошлом учебном году школы города приняли более 46 тысяч детей в первый класс. Также в Челябинске с 1 июня на портале «Госуслуги» было зарегистрировано более тысячи заявлений на перевод детей в другие школы.