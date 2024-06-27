В Екатеринбург завезли 18 тонн томатов, зараженных самым опасным вирусом в мире

В Екатеринбурге 25 июня специалист Россельхознадзора выявил 18 тонн томатов из Казахстана, зараженных вирусом мозаики пепино, который считается одним из наиболее опасных заболеваний плодов во всем мире. Партию овощей уничтожили, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«При проведении мероприятий по контролю, включающих в себя досмотр, отбор образцов и проведение лабораторной экспертизы, обнаружен карантинный вредный организм — вирус мозаики пепино. В целях предотвращения распространения карантинного вируса зараженная партия (18 тонн) не допущена к ввозу», — следует из сообщения.
Получатель зараженной партии добровольно принял решение ее уничтожить. «Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Он поражает культуры, которые выращиваются в теплицах. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, перцы, баклажаны, картофель и пепино», — отметили в Россельхознадзоре.
Ранее в Екатеринбург поступила партия из 20 тонн нектаринов, зараженных турецкими мухами. Груз отправили на обеззараживание. После проведения повторных исследований продукцию выпустят в оборот.
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