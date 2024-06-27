Власти Сургута увеличили зарплату воспитателям после вмешательства прокуратуры

Власти Сургута (ХМАО) пересмотрели условия оплаты труда воспитателям после жалобы сотрудников детских садов в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из воспитателей на условиях анонимности.
«В начале года мэрия пересмотрела размер зарплат воспитателей. Обещали индексацию, но в итоге выплаты сократили. Воспитатели написали жалобу в прокуратуру. После начала прокурорской проверки власти пересмотрели систему оплаты и увеличили заработную плату», — сообщил собеседник.
В администрации же сообщили, что когда о проблеме стало известно, то самостоятельно изменили условия выплат заработной платы. Между тем в мэрии подтвердили информацию о вмешательстве силовиков. К ним обращались сотрудники прокуратуры. «Поступало требование о предоставлении сведений и документов о правовых основаниях принятия постановления администрации города „Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута“, сведений о поступивших в администрацию города обращениях в связи с принятием указанного постановления и ответов на них», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте воспитатели жалуются в генпрокуратуру из-за уменьшения зарплат после индексации. Зарплаты урезали только воспитателям с образованием. Помощникам и тем, кто без образования, наоборот, увеличили.
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