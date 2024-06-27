Власти Сургута увеличили зарплату воспитателям после вмешательства прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура запросила в администрации документы о начислении зарплат
Прокуратура запросила в администрации документы о начислении зарплат Фото:

Власти Сургута (ХМАО) пересмотрели условия оплаты труда воспитателям после жалобы сотрудников детских садов в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из воспитателей на условиях анонимности.

«В начале года мэрия пересмотрела размер зарплат воспитателей. Обещали индексацию, но в итоге выплаты сократили. Воспитатели написали жалобу в прокуратуру. После начала прокурорской проверки власти пересмотрели систему оплаты и увеличили заработную плату», — сообщил собеседник.

В администрации же сообщили, что когда о проблеме стало известно, то самостоятельно изменили условия выплат заработной платы. Между тем в мэрии подтвердили информацию о вмешательстве силовиков. К ним обращались сотрудники прокуратуры. «Поступало требование о предоставлении сведений и документов о правовых основаниях принятия постановления администрации города „Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута“, сведений о поступивших в администрацию города обращениях в связи с принятием указанного постановления и ответов на них», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте воспитатели жалуются в генпрокуратуру из-за уменьшения зарплат после индексации. Зарплаты урезали только воспитателям с образованием. Помощникам и тем, кто без образования, наоборот, увеличили.

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Власти Сургута (ХМАО) пересмотрели условия оплаты труда воспитателям после жалобы сотрудников детских садов в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из воспитателей на условиях анонимности. «В начале года мэрия пересмотрела размер зарплат воспитателей. Обещали индексацию, но в итоге выплаты сократили. Воспитатели написали жалобу в прокуратуру. После начала прокурорской проверки власти пересмотрели систему оплаты и увеличили заработную плату», — сообщил собеседник. В администрации же сообщили, что когда о проблеме стало известно, то самостоятельно изменили условия выплат заработной платы. Между тем в мэрии подтвердили информацию о вмешательстве силовиков. К ним обращались сотрудники прокуратуры. «Поступало требование о предоставлении сведений и документов о правовых основаниях принятия постановления администрации города „Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута“, сведений о поступивших в администрацию города обращениях в связи с принятием указанного постановления и ответов на них», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте воспитатели жалуются в генпрокуратуру из-за уменьшения зарплат после индексации. Зарплаты урезали только воспитателям с образованием. Помощникам и тем, кто без образования, наоборот, увеличили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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