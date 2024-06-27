«Шесть часов как одно мгновение»: люди помогали друг другу при крушении поезда в Коми

Люди помогали друг другу во время крушения поезда в Коми
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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
Сначала пассажиры думали, что кто-то сорвал стоп-кран Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в республике Коми, Анна Терентьева рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и спасателей после аварии. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что шесть часов прошли для нее словно мгновение.

«Мгновение, и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу, <…>, а женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем и подготовили все теплые пледы. А дальше шесть часов прошли как одно мгновение», — рассказала Терентьева. Она уточнила, что пассажиры встречали женщин с детьми и раасаживали их по купе.

Терентьева заявила, что ехала с дочерью в пятом вагоне. По ее словам, примерно через 20 минут после отъезда от станции Инта пассажиры почувствовали толчки и подумали, что кто-то сорвал стоп-кран.

Она обратилась ко всем пассажирам поезда, железнодорожникам, спасателям и волонтерам со словами поддержки. Сейчас женщина с дочерью едет в поезде-дублере в Новороссийск. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, отметила пассажирка.

В среду, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Огласно последним данным, погибли три человека, пострадали 10. URA.RU сообщало, что тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями.

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Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в республике Коми, Анна Терентьева рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и спасателей после аварии. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что шесть часов прошли для нее словно мгновение. «Мгновение, и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу, <…>, а женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем и подготовили все теплые пледы. А дальше шесть часов прошли как одно мгновение», — рассказала Терентьева. Она уточнила, что пассажиры встречали женщин с детьми и раасаживали их по купе. Терентьева заявила, что ехала с дочерью в пятом вагоне. По ее словам, примерно через 20 минут после отъезда от станции Инта пассажиры почувствовали толчки и подумали, что кто-то сорвал стоп-кран. Она обратилась ко всем пассажирам поезда, железнодорожникам, спасателям и волонтерам со словами поддержки. Сейчас женщина с дочерью едет в поезде-дублере в Новороссийск. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, отметила пассажирка. В среду, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Огласно последним данным, погибли три человека, пострадали 10. URA.RU сообщало, что тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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