«Шесть часов как одно мгновение»: люди помогали друг другу при крушении поезда в Коми

Люди помогали друг другу во время крушения поезда в Коми

27 июня 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Сначала пассажиры думали, что кто-то сорвал стоп-кран Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в республике Коми, Анна Терентьева рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и спасателей после аварии. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что шесть часов прошли для нее словно мгновение. «Мгновение, и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу, <…>, а женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем и подготовили все теплые пледы. А дальше шесть часов прошли как одно мгновение», — рассказала Терентьева. Она уточнила, что пассажиры встречали женщин с детьми и раасаживали их по купе. Терентьева заявила, что ехала с дочерью в пятом вагоне. По ее словам, примерно через 20 минут после отъезда от станции Инта пассажиры почувствовали толчки и подумали, что кто-то сорвал стоп-кран. Она обратилась ко всем пассажирам поезда, железнодорожникам, спасателям и волонтерам со словами поддержки. Сейчас женщина с дочерью едет в поезде-дублере в Новороссийск. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, отметила пассажирка. В среду, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Огласно последним данным, погибли три человека, пострадали 10. URA.RU сообщало, что тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в республике Коми, Анна Терентьева рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и спасателей после аварии. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что шесть часов прошли для нее словно мгновение. «Мгновение, и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу, <…>, а женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем и подготовили все теплые пледы. А дальше шесть часов прошли как одно мгновение», — рассказала Терентьева. Она уточнила, что пассажиры встречали женщин с детьми и раасаживали их по купе. Терентьева заявила, что ехала с дочерью в пятом вагоне. По ее словам, примерно через 20 минут после отъезда от станции Инта пассажиры почувствовали толчки и подумали, что кто-то сорвал стоп-кран. Она обратилась ко всем пассажирам поезда, железнодорожникам, спасателям и волонтерам со словами поддержки. Сейчас женщина с дочерью едет в поезде-дублере в Новороссийск. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, отметила пассажирка. В среду, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Огласно последним данным, погибли три человека, пострадали 10. URA.RU сообщало, что тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями.