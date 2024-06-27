«Мигрант Сервис»: закон, ужесточающий контроль над мигрантами, не даст результата

«Мигрант Сервис»: закон, ужесточающий контроль над мигрантами, не даст результат

27 июня 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Нужно сосредоточиться на цифровизации всех миграционных процедур для иностранных граждан, сказал Андрей Кладов Фото: Илья Московец © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции. Он предусматривает новый режим высылки иностранцев из страны. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов высказал URA.RU мнение о том, что такие меры не дадут результата. Теперь в отношении нелегальных мигрантов и других иностранцев, не имеющих право находиться в России, будет устанавливаться режим высылки. Причиной может стать истечение срока временного прибывания или миграционных документов, аннулирование разрешения на временное проживание или вида на жительство, нарушение закона. «Я убежден, что такие меры не дадут результата. Здесь мы пытаемся устранить последствия проблемы, но не ее причины, которые часто связаны с бюрократическими сложностями, возникающими при получении и подтверждении статуса пребывания», — рассказал URA.RU Андрей Кладов. Он отметил, что нужно сосредоточиться на цифровизации всех миграционных процедур для иностранных граждан. Это позволит им выполнять необходимые действия с помощью мобильного телефона, даже находясь в строительном вагончике. Такой подход увеличит число легализовавшихся работников и поможет решить проблему. Законопроект предусматривает введение дополнительных ограничений и правил поведения. Те, к кому применят новый режим, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, покупать недвижимость, вступать в брак. Все это потребует создания административных механизмов контроля за их соблюдением, что приведет к увеличению нагрузки на местные органы МВД, добавил Кладов. Кроме того, без комплексной цифровизации всех процессов контроля существует риск возникновения дополнительных коррупционных схем. Сейчас «Мигрант Сервис» работает над пакетом цифровых инструментов, поддерживающих концепцию государственной миграционной политики. Сервис предлагает ввести личный кабинет иностранного гражданина-трудового мигранта с его цифровым профилем, личный кабинет работодателя для размещения вакансий линейного персонала; систему для записи иностранных граждан в миграционные центры, систему регистрации и обработки заявок на организованный набор сотрудников в странах исхода, рассказал Кладов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржца, прописавшего в своей квартире 1369 мигрантов, оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Также осужденному придется отдать государству 1,3 миллиона рублей за «неосновательное обогащение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции. Он предусматривает новый режим высылки иностранцев из страны. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов высказал URA.RU мнение о том, что такие меры не дадут результата. Теперь в отношении нелегальных мигрантов и других иностранцев, не имеющих право находиться в России, будет устанавливаться режим высылки. Причиной может стать истечение срока временного прибывания или миграционных документов, аннулирование разрешения на временное проживание или вида на жительство, нарушение закона. «Я убежден, что такие меры не дадут результата. Здесь мы пытаемся устранить последствия проблемы, но не ее причины, которые часто связаны с бюрократическими сложностями, возникающими при получении и подтверждении статуса пребывания», — рассказал URA.RU Андрей Кладов. Он отметил, что нужно сосредоточиться на цифровизации всех миграционных процедур для иностранных граждан. Это позволит им выполнять необходимые действия с помощью мобильного телефона, даже находясь в строительном вагончике. Такой подход увеличит число легализовавшихся работников и поможет решить проблему. Законопроект предусматривает введение дополнительных ограничений и правил поведения. Те, к кому применят новый режим, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, покупать недвижимость, вступать в брак. Все это потребует создания административных механизмов контроля за их соблюдением, что приведет к увеличению нагрузки на местные органы МВД, добавил Кладов. Кроме того, без комплексной цифровизации всех процессов контроля существует риск возникновения дополнительных коррупционных схем. Сейчас «Мигрант Сервис» работает над пакетом цифровых инструментов, поддерживающих концепцию государственной миграционной политики. Сервис предлагает ввести личный кабинет иностранного гражданина-трудового мигранта с его цифровым профилем, личный кабинет работодателя для размещения вакансий линейного персонала; систему для записи иностранных граждан в миграционные центры, систему регистрации и обработки заявок на организованный набор сотрудников в странах исхода, рассказал Кладов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржца, прописавшего в своей квартире 1369 мигрантов, оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Также осужденному придется отдать государству 1,3 миллиона рублей за «неосновательное обогащение».