В Челябинской области начали отменять массовые праздники из-за непогоды

В Нагайбакском районе перенесли празднование Дня Молодежи из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, ливень, дождь
В одном из районов отменили День молодежи Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) принято решение отменить в предстоящую субботу, 29 июня, празднование Дня молодежи. Причиной отмены стали прогнозы экстренных служб о возможных штормах и ураганах, которые уже вторую неделю сотрясают регион.

«Мероприятие ко Дню молодежи 29 июня отменяется. В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы вынуждены перенести мероприятие», — сообщает районная газета «Всходы».

Традиционный праздник для молодого поколения должен был состояться в селе Фершампенуазе на площади Ленина. В программе значился концерт магнитогорской группы «Самое время», выступление светящихся кукол, чествование выпускников школы и флэшмоб.

В районной администрации сообщили, что празднование Дня молодежи переносится на другую дату. Новое время праздника местные власти обещают сообщить дополнительно.

По данным ЦГМС региона, в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также синоптики прогнозируют возможное шквалистое усиление ветра.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) принято решение отменить в предстоящую субботу, 29 июня, празднование Дня молодежи. Причиной отмены стали прогнозы экстренных служб о возможных штормах и ураганах, которые уже вторую неделю сотрясают регион. «Мероприятие ко Дню молодежи 29 июня отменяется. В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы вынуждены перенести мероприятие», — сообщает районная газета «Всходы». Традиционный праздник для молодого поколения должен был состояться в селе Фершампенуазе на площади Ленина. В программе значился концерт магнитогорской группы «Самое время», выступление светящихся кукол, чествование выпускников школы и флэшмоб. В районной администрации сообщили, что празднование Дня молодежи переносится на другую дату. Новое время праздника местные власти обещают сообщить дополнительно. По данным ЦГМС региона, в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также синоптики прогнозируют возможное шквалистое усиление ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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