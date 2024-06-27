В Челябинской области начали отменять массовые праздники из-за непогоды

В Нагайбакском районе (Челябинская область) принято решение отменить в предстоящую субботу, 29 июня, празднование Дня молодежи. Причиной отмены стали прогнозы экстренных служб о возможных штормах и ураганах, которые уже вторую неделю сотрясают регион.
«Мероприятие ко Дню молодежи 29 июня отменяется. В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы вынуждены перенести мероприятие», — сообщает районная газета «Всходы».
Традиционный праздник для молодого поколения должен был состояться в селе Фершампенуазе на площади Ленина. В программе значился концерт магнитогорской группы «Самое время», выступление светящихся кукол, чествование выпускников школы и флэшмоб.
В районной администрации сообщили, что празднование Дня молодежи переносится на другую дату. Новое время праздника местные власти обещают сообщить дополнительно.
По данным ЦГМС региона, в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы, ураган, пройдут сильные ливни, град. Также синоптики прогнозируют возможное шквалистое усиление ветра.
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