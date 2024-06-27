Стало известно, как в Китае убили многодетного отца из Свердловской области

В Китае многодетный отец и дальнобойщик Андрей Лунегов из Красноуфимска (Свердловская область) получил смертельную травму головы во время конфликта с бойцом ММА из Улан-Удэ. Об этом рассказала близкая подруга семьи погибшего Ольга.
«Андрей пошел в кафе, чтобы поужинать. В том же кафе за соседним столиком сидел мужчина из Бурятии — боец ММА, приехавший из Улан-Удэ. Он был пьян и провоцировал всех на конфликт. Андрей переносил с одного стола на другой свой шашлык, а бурят сказал ему: „Давай сюда мясо“, тот ответил: „Иди и купи“. Потом бурят бросил деньги в лицо Андрею, завязалась ссора, во время которой они вышли на улицу. Позже друзья Андрея увидели, что тот лежит на земле, а рядом никого нет», — рассказала Ольга изданию E1. Отец троих детей получил сильный удар по голове, его увезли в больницу на такси и провели трепанацию черепа.
Удар пришелся в правый висок, что привело к отеку мозга. Спасти многодетного отца не удалось, а бурята задержали на следующее утро после драки, он сидит в СИЗО в китайской тюрьме.
Ольга добавила, что транспортировка погибшего домой пока что невозможна, так как идет экспертиза. Все это время он будет находиться в морге, сутки пребывания стоят 6500 рублей. «Ускорить процесс нет возможности, как и сократить расходы, так как это может привести к повторной экспертизе. Еще 130 тысяч рублей семье нужно заплатить за операцию и пребывание в больнице», — добавила женщина.
Сообщалось, что в Китае до смерти избили Андрея Лунегова. У него осталось трое детей. Супруга погибшего, узнав о трагедии, сразу же полетела в Китай. Теперь семье требуется собрать два миллиона рублей, чтобы транспортировать тело в Россию.
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