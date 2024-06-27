Приложение Rutube появилось в App Store

В Rutube блокировку сервиса в магазине AppStore называли незаконной
Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга.
«Приложение Rutube снова доступно в App Store. Сервис был недоступен в магазине App Store в течение девяти дней», — сообщает Rutube в своем telegram-канале.
С 18 июня пользователи заметили, что приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.
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