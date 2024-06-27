Приложение Rutube появилось в App Store

27 июня 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

В Rutube блокировку сервиса в магазине AppStore называли незаконной Фото: Анна Майорова © URA.RU Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга. «Приложение Rutube снова доступно в App Store. Сервис был недоступен в магазине App Store в течение девяти дней», — сообщает Rutube в своем telegram-канале. С 18 июня пользователи заметили, что приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга. «Приложение Rutube снова доступно в App Store. Сервис был недоступен в магазине App Store в течение девяти дней», — сообщает Rutube в своем telegram-канале. С 18 июня пользователи заметили, что приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.