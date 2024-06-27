27 июня 2024

Приложение Rutube появилось в App Store

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Клипарт по теме Интернет-приложения. Екатеринбург, приложение, app store
В Rutube блокировку сервиса в магазине AppStore называли незаконной Фото:

Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга.

«Приложение Rutube снова доступно в App Store. Сервис был недоступен в магазине App Store в течение девяти дней», — сообщает Rutube в своем telegram-канале.

С 18 июня пользователи заметили, что приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.

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Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга. «Приложение Rutube снова доступно в App Store. Сервис был недоступен в магазине App Store в течение девяти дней», — сообщает Rutube в своем telegram-канале. С 18 июня пользователи заметили, что приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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