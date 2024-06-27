27 июня 2024

Более 30 домов и 20 машин повреждены в Севастополе при обстреле ВСУ

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Атака была произведена с помощью тактических ракет ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня повреждены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части города, 24 личных автомобиля», — сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ.

Удар ВСУ по Севастополю произошел 23 июня. Атака была произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО. В результате обстрела погибли четыре человека, больше 100 пострадали.

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В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня повреждены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. «Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части города, 24 личных автомобиля», — сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ. Удар ВСУ по Севастополю произошел 23 июня. Атака была произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО. В результате обстрела погибли четыре человека, больше 100 пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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