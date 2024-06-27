Более 30 домов и 20 машин повреждены в Севастополе при обстреле ВСУ

В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня повреждены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
«Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части города, 24 личных автомобиля», — сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ.
Удар ВСУ по Севастополю произошел 23 июня. Атака была произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО. В результате обстрела погибли четыре человека, больше 100 пострадали.
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