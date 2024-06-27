Более 30 домов и 20 машин повреждены в Севастополе при обстреле ВСУ

27 июня 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Атака была произведена с помощью тактических ракет ATACMS Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня повреждены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. «Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части города, 24 личных автомобиля», — сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ. Удар ВСУ по Севастополю произошел 23 июня. Атака была произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО. В результате обстрела погибли четыре человека, больше 100 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня повреждены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. «Пострадали крыши домов, пострадали два многоквартирных дома, пострадали порядка 36 частных домов в северной части города, 24 личных автомобиля», — сказал Краснокутский в эфире телеканала СТВ. Удар ВСУ по Севастополю произошел 23 июня. Атака была произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из них были сбиты средствами ПВО. В результате обстрела погибли четыре человека, больше 100 пострадали.