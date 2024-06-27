МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики

К 2032 году госдолг США составит 140% ВВП, что представляет растущий риск для американской и мировой экономики. Об этом говорится в докладе международного валютного фонда (МВФ).
Необходимо срочно остановить рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, показатели долга государства и бюджетного дефицита по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов до пандемии. Ожидается, что при нынешней политике госдолг будет расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Такие высокие показатели дефицита и долга представляют риск для мировой и американской экономики», — пишет ТАСС со ссылкой на доклад.
Уточняется, что дефицит государственного бюджета будет оставаться около 2,5% ВВП, что выше уровня, который прогнозировался во время проведения консультаций по четвертой статье в 2019 году. Фонд подчеркивает необходимость «срочно устранить проблему».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен называла пугающим внешний долг США, который превысил 34 триллиона долларов. Экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предрек Штатам финансовую катастрофу в 2025 году. По его словам, все признаки указывают на это, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки, пишет RT.
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