ЕС пообещал поддерживать только «проевропейскую» Украину

28 июня 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Украина и ЕС подписали новое соглашение о гарантиях безопасности Фото: Официальный сайт Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЕС в подписанных гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. «Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока страна находится на европейском пути. Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — идеалы демократии и равенства, соблюдать права меньшинств», — сказано в соглашении о гарантиях безопасности. Данная поддержка также предполагает поставки Киеву оружие и помощь при проведении реформ. При этом прямое военное вмешательство Евросоюза в конфликт документ исключает. 27 июня ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЕС в подписанных гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. «Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока страна находится на европейском пути. Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — идеалы демократии и равенства, соблюдать права меньшинств», — сказано в соглашении о гарантиях безопасности. Данная поддержка также предполагает поставки Киеву оружие и помощь при проведении реформ. При этом прямое военное вмешательство Евросоюза в конфликт документ исключает. 27 июня ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, пишет телеканал 360.