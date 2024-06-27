27 июня 2024

ЕС пообещал поддерживать только «проевропейскую» Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Украины и ЕС. Stock
Украина и ЕС подписали новое соглашение о гарантиях безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЕС в подписанных гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

«Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока страна находится на европейском пути. Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — идеалы демократии и равенства, соблюдать права меньшинств», — сказано в соглашении о гарантиях безопасности.

Данная поддержка также предполагает поставки Киеву оружие и помощь при проведении реформ. При этом прямое военное вмешательство Евросоюза в конфликт документ исключает.

27 июня ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЕС в подписанных гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. «Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока страна находится на европейском пути. Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — идеалы демократии и равенства, соблюдать права меньшинств», — сказано в соглашении о гарантиях безопасности. Данная поддержка также предполагает поставки Киеву оружие и помощь при проведении реформ. При этом прямое военное вмешательство Евросоюза в конфликт документ исключает. 27 июня ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...