ЕС пообещал поддерживать только «проевропейскую» Украину

ЕС в подписанных гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.
«Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока страна находится на европейском пути. Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — идеалы демократии и равенства, соблюдать права меньшинств», — сказано в
Данная поддержка также предполагает поставки Киеву оружие и помощь при проведении реформ. При этом прямое военное вмешательство Евросоюза в конфликт документ исключает.
27 июня ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, пишет телеканал 360.
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