Подполье: ВС РФ ударили под Николаевом, откуда HIMARS стрелял по Крыму

28 июня 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Удары были слышны 27 июня Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где установка РСЗО HIMARS. Установлено, что из нее производилась атака на Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, удары были слышны 27 июня примерно в 21:45 недалеко от сел Шевченково и Котлярово. ВСУ нанесли удар по Севастополю днем 23 июня. Атака произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, более 10 пострадали. Кроме того, разрушены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где установка РСЗО HIMARS. Установлено, что из нее производилась атака на Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, удары были слышны 27 июня примерно в 21:45 недалеко от сел Шевченково и Котлярово. ВСУ нанесли удар по Севастополю днем 23 июня. Атака произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, более 10 пострадали. Кроме того, разрушены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей.