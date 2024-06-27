27 июня 2024

Подполье: ВС РФ ударили под Николаевом, откуда HIMARS стрелял по Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Удары были слышны 27 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где установка РСЗО HIMARS. Установлено, что из нее производилась атака на Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, удары были слышны 27 июня примерно в 21:45 недалеко от сел Шевченково и Котлярово.

ВСУ нанесли удар по Севастополю днем 23 июня. Атака произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, более 10 пострадали. Кроме того, разрушены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей.

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ВС РФ нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где установка РСЗО HIMARS. Установлено, что из нее производилась атака на Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, удары были слышны 27 июня примерно в 21:45 недалеко от сел Шевченково и Котлярово. ВСУ нанесли удар по Севастополю днем 23 июня. Атака произведена с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, более 10 пострадали. Кроме того, разрушены два многоэтажных дома, 26 частных и более 20 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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