На продажу выставили челябинский интернат, где насиловали детей-сирот

28 июня 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

На месте бывшего интерната с мрачной историей может появится курорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноармейском районе Челябинской области на продажу выставили здание челябинского интерната на берегу озера Сугояк, где насиловали детей-сирот. Информация о продаже объекта за 50 млн рублей появилась на сайте объявлений. «Эксклюзивнoe инвестиционнoе прeдлoжeниe стоимостью в 50 млн рублей — кoмплекс объектов для coздания зaгорoдногo клуб-oтеля в одном из самыx живописныx угoлкoв нaшeгo рeгиoна — на бepегу озеpa Сугояк. Общая площадь шести зданий составляет более 4114 квадратных метров: это спальный корпус, учебный корпус, спортзал, склад, котельная и проходная. Площадь земельного участка составляет 3,8 гектар», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Скандал в интернате случился в 2018 году, когда приемные мамы девятерых бывших воспитанников рассказали, что узнали от сыновей подробности жизни в интернате, о «дяде Сереже», который насиловал детей, забирая «погулять». Интернат после громкого скандала расформировали и закрыли по решению региональных властей. В 2019 году дело бизнесмена «дяди Сережи» передали в суд. 29 апреля 2022 года Красноармейский районный суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя области, виновного в сексуальном насилии детей в доме-интернате. Ему был назначен 21 год в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноармейском районе Челябинской области на продажу выставили здание челябинского интерната на берегу озера Сугояк, где насиловали детей-сирот. Информация о продаже объекта за 50 млн рублей появилась на сайте объявлений. «Эксклюзивнoe инвестиционнoе прeдлoжeниe стоимостью в 50 млн рублей — кoмплекс объектов для coздания зaгорoдногo клуб-oтеля в одном из самыx живописныx угoлкoв нaшeгo рeгиoна — на бepегу озеpa Сугояк. Общая площадь шести зданий составляет более 4114 квадратных метров: это спальный корпус, учебный корпус, спортзал, склад, котельная и проходная. Площадь земельного участка составляет 3,8 гектар», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Скандал в интернате случился в 2018 году, когда приемные мамы девятерых бывших воспитанников рассказали, что узнали от сыновей подробности жизни в интернате, о «дяде Сереже», который насиловал детей, забирая «погулять». Интернат после громкого скандала расформировали и закрыли по решению региональных властей. В 2019 году дело бизнесмена «дяди Сережи» передали в суд. 29 апреля 2022 года Красноармейский районный суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя области, виновного в сексуальном насилии детей в доме-интернате. Ему был назначен 21 год в колонии строгого режима.