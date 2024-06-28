В США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

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Байден начал дебаты с обсуждения экономических тем Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

В Соединенных Штатах Америки стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают американские журналисты.

«Первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа стартовали в США», — трансляцию ведет телеканал CNN. Уточняется, что первая тема, которой они коснуться — экономика.

Ранее сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Уточнялось, что изменения внесли по просьбе нынешнего президента США.

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В Соединенных Штатах Америки стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают американские журналисты. «Первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа стартовали в США», — трансляцию ведет телеканал CNN. Уточняется, что первая тема, которой они коснуться — экономика. Ранее сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Уточнялось, что изменения внесли по просьбе нынешнего президента США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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