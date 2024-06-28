В США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

Байден начал дебаты с обсуждения экономических тем
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
В Соединенных Штатах Америки стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают американские журналисты.
«Первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа стартовали в США», — трансляцию ведет телеканал
Ранее сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Уточнялось, что изменения внесли по просьбе нынешнего президента США.
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