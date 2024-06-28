В США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

28 июня 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Байден начал дебаты с обсуждения экономических тем Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В Соединенных Штатах Америки стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают американские журналисты. «Первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа стартовали в США», — трансляцию ведет телеканал CNN . Уточняется, что первая тема, которой они коснуться — экономика. Ранее сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Уточнялось, что изменения внесли по просьбе нынешнего президента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соединенных Штатах Америки стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают американские журналисты. «Первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа стартовали в США», — трансляцию ведет телеканал CNN. Уточняется, что первая тема, которой они коснуться — экономика. Ранее сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Уточнялось, что изменения внесли по просьбе нынешнего президента США.