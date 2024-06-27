27 июня 2024

Предвыборные дебаты в США впервые за полвека изменят по просьбе Байдена

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня Фото:

Предвыборные дебаты в США впервые за полвека пройдут без зрителей. Изменения внесут по просьбе действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии», — передает FT. Предполагается, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы журналистов. Также уточняется. что в письме, направленном в в Комиссию по президентским дебатам, кампания Байдена утверждала, что дебаты должны проводиться в интересах американских избирателей, а не для развлечения аудитории.

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск). Уточнялось, что микрофоны у выступающих будут включаться попеременно, так как прошлый раз Трамп часто перебивал Байдена.

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Предвыборные дебаты в США впервые за полвека пройдут без зрителей. Изменения внесут по просьбе действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Financial Times. «Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии», — передает FT. Предполагается, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы журналистов. Также уточняется. что в письме, направленном в в Комиссию по президентским дебатам, кампания Байдена утверждала, что дебаты должны проводиться в интересах американских избирателей, а не для развлечения аудитории. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск). Уточнялось, что микрофоны у выступающих будут включаться попеременно, так как прошлый раз Трамп часто перебивал Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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