Предвыборные дебаты в США впервые за полвека изменят по просьбе Байдена

28 июня 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня Фото: Official White House / Adam Schultz Предвыборные дебаты в США впервые за полвека пройдут без зрителей. Изменения внесут по просьбе действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Financial Times. «Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии», — передает FT . Предполагается, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы журналистов. Также уточняется. что в письме, направленном в в Комиссию по президентским дебатам, кампания Байдена утверждала, что дебаты должны проводиться в интересах американских избирателей, а не для развлечения аудитории. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск). Уточнялось, что микрофоны у выступающих будут включаться попеременно, так как прошлый раз Трамп часто перебивал Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предвыборные дебаты в США впервые за полвека пройдут без зрителей. Изменения внесут по просьбе действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Financial Times. «Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии», — передает FT. Предполагается, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы журналистов. Также уточняется. что в письме, направленном в в Комиссию по президентским дебатам, кампания Байдена утверждала, что дебаты должны проводиться в интересах американских избирателей, а не для развлечения аудитории. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск). Уточнялось, что микрофоны у выступающих будут включаться попеременно, так как прошлый раз Трамп часто перебивал Байдена.