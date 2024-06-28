Байден на дебатах начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа

Байден заявил, что у Трампа была интимная связь с актрисой Клиффорд

28 июня 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что Трамп должен выплатить несколько миллионов долларов Стефани Клиффорд Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден в ходе дебатов затронул тему судебного процесса против своего предшественника Дональда Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах. Ранее порноактриса Стефани Клиффорд заявляла об имевшейся между ними интимной связи и обвиняла Трампа в насилии, однако судебный процесс завершился в его пользу. «Подумайте, сколько миллионов долларов вы должны оплатить этой женщине за то, что вы занимались сексом с порнозвездой в то время, когда ваша жена была беременна?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN. В ответ экс-президент категорически отверг обвинения, отметив, что у него не было интимных отношений с порнозвездой. Ранее Wall Street Journal раскрыла историю отношений между Стефани Клиффорд (известной как Сторми Дэниелс) и Дональдом Трампом, которые, по словам актрисы, продолжались в 2006—2007 годах. Согласно публикации, за сохранение молчания о своей связи с Трампом Клиффорд получила 130 тысяч долларов от его адвоката Майкла Коэна, передает RT. В Белом доме отрицали эту информацию, однако 7 марта Клиффорд подала иск в Верховный суд США против Трампа. Она утверждала, что подписала договор о неразглашении своих отношений с президентом, в то время как сам Трамп отказался это делать. Многие эксперты считают, что преследование Трампа имеет только одну цель — не допустить его до президентских выборов в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден в ходе дебатов затронул тему судебного процесса против своего предшественника Дональда Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах. Ранее порноактриса Стефани Клиффорд заявляла об имевшейся между ними интимной связи и обвиняла Трампа в насилии, однако судебный процесс завершился в его пользу. «Подумайте, сколько миллионов долларов вы должны оплатить этой женщине за то, что вы занимались сексом с порнозвездой в то время, когда ваша жена была беременна?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN. В ответ экс-президент категорически отверг обвинения, отметив, что у него не было интимных отношений с порнозвездой. Ранее Wall Street Journal раскрыла историю отношений между Стефани Клиффорд (известной как Сторми Дэниелс) и Дональдом Трампом, которые, по словам актрисы, продолжались в 2006—2007 годах. Согласно публикации, за сохранение молчания о своей связи с Трампом Клиффорд получила 130 тысяч долларов от его адвоката Майкла Коэна, передает RT. В Белом доме отрицали эту информацию, однако 7 марта Клиффорд подала иск в Верховный суд США против Трампа. Она утверждала, что подписала договор о неразглашении своих отношений с президентом, в то время как сам Трамп отказался это делать. Многие эксперты считают, что преследование Трампа имеет только одну цель — не допустить его до президентских выборов в 2024 году, передает «Национальная служба новостей».