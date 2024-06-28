Трамп назвал главную проблему Байдена в отношениях с Путиным

Трамп: если бы Путин уважал Байдена, то конфликта на Украине бы не было

28 июня 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Трамп считает, что конфликт на Украине случился потому, что Путин не уважает Байдена Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российско-украинского конфликта могло не произойти при условии уважения российским лидером Владимиром Путиным действующего американского президента Джо Байдена. По его мнению, на решение России мог повлиять провальный уход американских войск из Афганистана. «Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал Путин, он бы никогда [не начал конфликт на Украине]», — заявил Трамп во время предвыборных теледебатов с Байденом. Он также раскритиковал своего оппонента за то, как были выведены американские войска из Афганистана, называя это действие фиаско. Трансляция шла на телеканале CNN. Ранее стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. По просьбе нынешнего американского лидера, репортеры и зрители в студии не присутствовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российско-украинского конфликта могло не произойти при условии уважения российским лидером Владимиром Путиным действующего американского президента Джо Байдена. По его мнению, на решение России мог повлиять провальный уход американских войск из Афганистана. «Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал Путин, он бы никогда [не начал конфликт на Украине]», — заявил Трамп во время предвыборных теледебатов с Байденом. Он также раскритиковал своего оппонента за то, как были выведены американские войска из Афганистана, называя это действие фиаско. Трансляция шла на телеканале CNN. Ранее стартовали первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. По просьбе нынешнего американского лидера, репортеры и зрители в студии не присутствовали.