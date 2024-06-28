Трамп сделал откровенное заявление о конфликте РФ и Украины

Трамп: РФ может занять всю Украину, так как Киев проигрывает в конфликте

28 июня 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что РФ способна занять всю территорию Украины Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не побеждает, и Россия имеет потенциал занять всю Украину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Киев не побеждает в нынешнем военном конфликте, РФ может занять всю Украину», — заявил Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой РФ Джо Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев не побеждает, и Россия имеет потенциал занять всю Украину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Киев не побеждает в нынешнем военном конфликте, РФ может занять всю Украину», — заявил Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой РФ Джо Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта