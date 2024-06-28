Трамп сделал откровенное заявление о конфликте РФ и Украины

Дональд Трамп заявил, что РФ способна занять всю территорию Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев не побеждает, и Россия имеет потенциал занять всю Украину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Киев не побеждает в нынешнем военном конфликте, РФ может занять всю Украину», — заявил Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой РФ Джо Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN.
Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта
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