Трамп сделал откровенное заявление о конфликте РФ и Украины

Трамп: РФ может занять всю Украину, так как Киев проигрывает в конфликте
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Дональд Трамп заявил, что РФ способна занять всю территорию Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не побеждает, и Россия имеет потенциал занять всю Украину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Киев не побеждает в нынешнем военном конфликте, РФ может занять всю Украину», — заявил Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой РФ Джо Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN.

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта

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Киев не побеждает, и Россия имеет потенциал занять всю Украину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Киев не побеждает в нынешнем военном конфликте, РФ может занять всю Украину», — заявил Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой РФ Джо Байденом. Трансляцию ведет телеканал CNN. Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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