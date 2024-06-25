На Украине заявили о приближающейся катастрофе для ВСУ. Видео

Полковник запаса ВСУ Свитан: ВСУ проваливаются по всей ширине фронта

25 июня 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

ВСУ в скором времени может ожидать окончательное обрушение фронта, заявил Роман Свитан Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, к этому приводит недостаток вооружения. «Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — рассказал Роман Свитан в эфире проекта «Фабрика новин». Интервью опубликовано на youtube-канале. Полковник запаса добавил, что в ближайшие две недели российские военные начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Тяжелая ситуация будет становиться еще хуже, подытожил Свитан. Ранее майор ВСУ Иван Скуратовский заявил, что Киев не сможет остановить Москву. Он спрогнозировал поражение Украины в конфликте с Россией. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне провел очередные перестановки в военном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные в настоящий момент проваливаются практически по всей ширине фронта. Вскоре произойдет окончательное обрушение линии фронта. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, к этому приводит недостаток вооружения. «Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — рассказал Роман Свитан в эфире проекта «Фабрика новин». Интервью опубликовано на youtube-канале. Полковник запаса добавил, что в ближайшие две недели российские военные начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Тяжелая ситуация будет становиться еще хуже, подытожил Свитан. Ранее майор ВСУ Иван Скуратовский заявил, что Киев не сможет остановить Москву. Он спрогнозировал поражение Украины в конфликте с Россией. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне провел очередные перестановки в военном ведомстве.