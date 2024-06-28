ВСУ обстреляли Россию 12 беспилотниками: какие регионы подверглись атакам

МО РФ: ВСУ атаковали территорию страны с помощью БПЛА
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ВСУ атаковали РФ дронами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 июня ВСУ попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Российскими средствами ПВО уничтожены 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Беспилотники были перехвачены над территориями Смоленской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования из-за участившихся полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. По информации Минобороны России, полеты американских БПЛА направлены на разведку и целеуказание для оружия, поставляемого Украине.

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В ночь на 28 июня ВСУ попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Российскими средствами ПВО уничтожены 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Беспилотники были перехвачены над территориями Смоленской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования из-за участившихся полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. По информации Минобороны России, полеты американских БПЛА направлены на разведку и целеуказание для оружия, поставляемого Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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