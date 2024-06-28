Экс-чиновник из Перми и выпускник свердловского лестеха возглавит Новый Уренгой: что о нем известно

Антон Колодин будет выполнять обязанности мэра Нового Уренгоя

28 июня 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Антон Колодин будет выполнять обязанности мэра Нового Уренгоя (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Андрея Воронова, который официально заявил о досрочном сложении полномочий с 29 июня, на посту мэра Нового Уренгоя (ЯНАО) заменит глава Пуровского района Антон Колодин. Колодин — уроженец Свердловской области, с 2014 по 2018 годы был замминистра природных ресурсов Пермского края. О биографии Колодина читайте в материале URA.RU. Ранние годы и образование Колодин родился 25 января 1979 года в Полевском Свердловской области. После окончания школы поступил в Уральский государственный лесотехнический университет, учебу в котором завершил в 2002 году. Получил квалификацию инженера по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Первый приезд в ЯНАО После окончания учебы Колодин приехал на Ямал, где начал трудовую биографию. Он трудился в департаменте природно-ресурсного регулирования, пройдя путь от инженера до заместителя директора. В 2008 году получил должность заведующего сектором и замдиректора департамента. Пост он занимал до 2014 года, пока не принял предложение переехать в Пермский край. В 2012 году чиновник получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «юрист». На должности замминистра в Пермском крае В 2014 году Колодин получил предложение занять должность заместителя министра министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В 2017 году журналисты подозревали его в гибели деревьев в Осинском районе из-за связей с нефтедобывающими предприятиями. В 2018 году Колодин оставил пост и вновь уехал на Ямал. Возвращение на Ямал Вернувшись в ЯНАО, Колодин в 2018 году занял должность первого зама директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. До 2020 года он проработал на этом посту, а после перешел в администрацию Пуровского района. В 2020 году занимал пост замглавы района, 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. На посту главы района реализовал несколько крупных проектов при поддержке ПАО «Новатэк». Проект студенческого кампуса в Тарко-Сале участвует в федеральном конкурсе. В районе осуществляется программа переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства и другие федеральные и региональные программы. Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять главе Пуровского района. Колодин 27 июня объявил об уходе с должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрея Воронова, который официально заявил о досрочном сложении полномочий с 29 июня, на посту мэра Нового Уренгоя (ЯНАО) заменит глава Пуровского района Антон Колодин. Колодин — уроженец Свердловской области, с 2014 по 2018 годы был замминистра природных ресурсов Пермского края. О биографии Колодина читайте в материале URA.RU. Колодин родился 25 января 1979 года в Полевском Свердловской области. После окончания школы поступил в Уральский государственный лесотехнический университет, учебу в котором завершил в 2002 году. Получил квалификацию инженера по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». После окончания учебы Колодин приехал на Ямал, где начал трудовую биографию. Он трудился в департаменте природно-ресурсного регулирования, пройдя путь от инженера до заместителя директора. В 2008 году получил должность заведующего сектором и замдиректора департамента. Пост он занимал до 2014 года, пока не принял предложение переехать в Пермский край. В 2012 году чиновник получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «юрист». В 2014 году Колодин получил предложение занять должность заместителя министра министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В 2017 году журналисты подозревали его в гибели деревьев в Осинском районе из-за связей с нефтедобывающими предприятиями. В 2018 году Колодин оставил пост и вновь уехал на Ямал. Вернувшись в ЯНАО, Колодин в 2018 году занял должность первого зама директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. До 2020 года он проработал на этом посту, а после перешел в администрацию Пуровского района. В 2020 году занимал пост замглавы района, 22 октября того же года депутаты единогласно поддержали его вступление в должность. На посту главы района реализовал несколько крупных проектов при поддержке ПАО «Новатэк». Проект студенческого кампуса в Тарко-Сале участвует в федеральном конкурсе. В районе осуществляется программа переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства и другие федеральные и региональные программы. Ранее URA.RU сообщало об отставке мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Свое место он предложил занять главе Пуровского района. Колодин 27 июня объявил об уходе с должности.