Курганцы увидят автопарк «КАМАЗ-мастер» перед стартом ралли «Шелковый путь-2024»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курган приезжает команда "КАМАЗ-мастер"
В Курган приезжает команда "КАМАЗ-мастер" Фото:

Жители Кургана 30 июня смогут встретить караван легендарной команды «КАМАЗ-мастер», который проследует через город в преддверии Международного ралли-марафона «Шелковый путь-2024». Встреча запланирована на территории Центра Илизарова, передает пресс-служба медцентра.

«Мы рады, что маршрут перегона проходит через Курган. Жители города смогут увидеть весь наш автопарк, включая спортивные грузовики и гоночные автомобили, а также пообщаться с участниками команды», — сообщили представители «КАМАЗ-мастер».

Во время визита команды в Кургане состоится демонстрация автопарка, включающего спортивные грузовики, грузовые фургоны, автомобили технического сопровождения и гоночные легковые автомобили. Жители и гости города получат уникальную возможность прикоснуться к легенде ралли и сделать памятные фотографии.

Отношения между ортопедической клиникой Центра Илизарова и командой «КАМАЗ-мастер» давние. Врачи клиники неоднократно оказывали помощь гонщикам, помогая им вернуться в строй после травм. Ранее URA.RU писало, что команду «КАМАЗ-мастер» в Кургане встречал бывший губернатор Олег Богомолов.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана 30 июня смогут встретить караван легендарной команды «КАМАЗ-мастер», который проследует через город в преддверии Международного ралли-марафона «Шелковый путь-2024». Встреча запланирована на территории Центра Илизарова, передает пресс-служба медцентра. «Мы рады, что маршрут перегона проходит через Курган. Жители города смогут увидеть весь наш автопарк, включая спортивные грузовики и гоночные автомобили, а также пообщаться с участниками команды», — сообщили представители «КАМАЗ-мастер». Во время визита команды в Кургане состоится демонстрация автопарка, включающего спортивные грузовики, грузовые фургоны, автомобили технического сопровождения и гоночные легковые автомобили. Жители и гости города получат уникальную возможность прикоснуться к легенде ралли и сделать памятные фотографии. Отношения между ортопедической клиникой Центра Илизарова и командой «КАМАЗ-мастер» давние. Врачи клиники неоднократно оказывали помощь гонщикам, помогая им вернуться в строй после травм. Ранее URA.RU писало, что команду «КАМАЗ-мастер» в Кургане встречал бывший губернатор Олег Богомолов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...