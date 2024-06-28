Курганцы увидят автопарк «КАМАЗ-мастер» перед стартом ралли «Шелковый путь-2024»

Жители Кургана 30 июня смогут встретить караван легендарной команды «КАМАЗ-мастер», который проследует через город в преддверии Международного ралли-марафона «Шелковый путь-2024». Встреча запланирована на территории Центра Илизарова, передает пресс-служба медцентра.
«Мы рады, что маршрут перегона проходит через Курган. Жители города смогут увидеть весь наш автопарк, включая спортивные грузовики и гоночные автомобили, а также пообщаться с участниками команды», — сообщили представители «КАМАЗ-мастер».
Во время визита команды в Кургане состоится демонстрация автопарка, включающего спортивные грузовики, грузовые фургоны, автомобили технического сопровождения и гоночные легковые автомобили. Жители и гости города получат уникальную возможность прикоснуться к легенде ралли и сделать памятные фотографии.
Отношения между ортопедической клиникой Центра Илизарова и командой «КАМАЗ-мастер» давние. Врачи клиники неоднократно оказывали помощь гонщикам, помогая им вернуться в строй после травм. Ранее URA.RU писало, что команду «КАМАЗ-мастер» в Кургане встречал бывший губернатор Олег Богомолов.
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