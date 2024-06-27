27 июня 2024

Центр Челябинска встал в пробках из-за «Атомного выпускного». Карта

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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение
На участках дороги вблизи перекрытий пробки составляют десять баллов Фото:

В Челябинске 28 июня в десятибалльную пробку встал перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса. Причиной затруднения движения в центре города, согласно сервису «Яндекс Карты», стало перекрытие подъездов к парку Гагарина.

Общую ситуацию в центре Челябинска сервис оценивает в пять баллов. Максимальные заторы в десять единиц образовались на улице Энгельса и проспекте Ленина. Красным окрашены участки улиц Тернопольской, Лесопарковой и Свердловский проспект.

Перекрытие продлится до 12:00 29 июня. Подъезды к парку Гагарина перекрыты с 6:00 28 июня. Ограничения не затронули работу общественного транспорта, уточнили в управлении культуры города.

Центр Челябинска встал в пятибалльных пробках, вблизи перекрытий движение вовсе стоит
Центр Челябинска встал в пятибалльных пробках, вблизи перекрытий движение вовсе стоит

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В Челябинске 28 июня в десятибалльную пробку встал перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса. Причиной затруднения движения в центре города, согласно сервису «Яндекс Карты», стало перекрытие подъездов к парку Гагарина. Общую ситуацию в центре Челябинска сервис оценивает в пять баллов. Максимальные заторы в десять единиц образовались на улице Энгельса и проспекте Ленина. Красным окрашены участки улиц Тернопольской, Лесопарковой и Свердловский проспект. Перекрытие продлится до 12:00 29 июня. Подъезды к парку Гагарина перекрыты с 6:00 28 июня. Ограничения не затронули работу общественного транспорта, уточнили в управлении культуры города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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