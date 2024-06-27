В Челябинске 28 июня в десятибалльную пробку встал перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса. Причиной затруднения движения в центре города, согласно сервису «Яндекс Карты», стало перекрытие подъездов к парку Гагарина.
Общую ситуацию в центре Челябинска сервис оценивает в пять баллов. Максимальные заторы в десять единиц образовались на улице Энгельса и проспекте Ленина. Красным окрашены участки улиц Тернопольской, Лесопарковой и Свердловский проспект.
Перекрытие продлится до 12:00 29 июня. Подъезды к парку Гагарина перекрыты с 6:00 28 июня. Ограничения не затронули работу общественного транспорта, уточнили в управлении культуры города.
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