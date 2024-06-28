Эндокринолог назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Эндокринолог Кушитерова: алкоголь провоцирует 70% случаев панкреатита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, рентген, медицина, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования
Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов Фото:

Алкоголь — самый вредный продукт для поджелудочной железы. Из-за него возникает 70% случаев хронического панкреатита, рассказала эндокринолог Амина Кушитерова.

«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди (патологическое состояние, при котором происходит нарушение нормального выхода желчи, пищеварительных соков в двенадцатиперстную кишку — прим. URA.RU). Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов», — рассказала врач «Газете.Ru».

Спазм этого органа приводит к застою ферментов и возникновению хронического панкреатита. Заболевание развивается как минимум у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Токсичный эффект этанола существенно усиливает курение табака, это также повышает риск смертности от этого заболевания.

Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о самом вредном способе приготовления рыбы. Это вяление. Из-за отсутствия термической обработки в рыбе могут оставаться паразиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алкоголь — самый вредный продукт для поджелудочной железы. Из-за него возникает 70% случаев хронического панкреатита, рассказала эндокринолог Амина Кушитерова. «Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди (патологическое состояние, при котором происходит нарушение нормального выхода желчи, пищеварительных соков в двенадцатиперстную кишку — прим. URA.RU). Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов», — рассказала врач «Газете.Ru». Спазм этого органа приводит к застою ферментов и возникновению хронического панкреатита. Заболевание развивается как минимум у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Токсичный эффект этанола существенно усиливает курение табака, это также повышает риск смертности от этого заболевания. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о самом вредном способе приготовления рыбы. Это вяление. Из-за отсутствия термической обработки в рыбе могут оставаться паразиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...