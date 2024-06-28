Эндокринолог назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Эндокринолог Кушитерова: алкоголь провоцирует 70% случаев панкреатита

28 июня 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов Фото: Анна Майорова © URA.RU Алкоголь — самый вредный продукт для поджелудочной железы. Из-за него возникает 70% случаев хронического панкреатита, рассказала эндокринолог Амина Кушитерова. «Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди (патологическое состояние, при котором происходит нарушение нормального выхода желчи, пищеварительных соков в двенадцатиперстную кишку — прим. URA.RU). Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов», — рассказала врач « Газете.Ru» . Спазм этого органа приводит к застою ферментов и возникновению хронического панкреатита. Заболевание развивается как минимум у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Токсичный эффект этанола существенно усиливает курение табака, это также повышает риск смертности от этого заболевания. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о самом вредном способе приготовления рыбы. Это вяление. Из-за отсутствия термической обработки в рыбе могут оставаться паразиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алкоголь — самый вредный продукт для поджелудочной железы. Из-за него возникает 70% случаев хронического панкреатита, рассказала эндокринолог Амина Кушитерова. «Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди (патологическое состояние, при котором происходит нарушение нормального выхода желчи, пищеварительных соков в двенадцатиперстную кишку — прим. URA.RU). Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов», — рассказала врач «Газете.Ru». Спазм этого органа приводит к застою ферментов и возникновению хронического панкреатита. Заболевание развивается как минимум у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Токсичный эффект этанола существенно усиливает курение табака, это также повышает риск смертности от этого заболевания. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о самом вредном способе приготовления рыбы. Это вяление. Из-за отсутствия термической обработки в рыбе могут оставаться паразиты.