В Госдуме хотят сократить допустимый для абортов срок беременности

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в рекомендациях.
«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости.
Также предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая в результате изнасилования, будет признана социальным показанием для аборта. В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики России.
В контексте национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия необходим комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и доступности медико-социальной помощи для беременных. Эти рекомендации были разработаны по итогам круглого стола и отражают мнения его участников.
Ранее Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке, сообщает телеканал 360.
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