В Госдуме хотят сократить допустимый для абортов срок беременности

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Социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования
Социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования Фото:

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в рекомендациях. 

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости. 

Также предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая в результате изнасилования, будет признана социальным показанием для аборта. В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики России.

В контексте национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия необходим комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и доступности медико-социальной помощи для беременных. Эти рекомендации были разработаны по итогам круглого стола и отражают мнения его участников.

Ранее Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке, сообщает телеканал 360. 

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Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в рекомендациях.  «Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости.  Также предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая в результате изнасилования, будет признана социальным показанием для аборта. В рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государственной социальной политики России. В контексте национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия необходим комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и доступности медико-социальной помощи для беременных. Эти рекомендации были разработаны по итогам круглого стола и отражают мнения его участников. Ранее Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке, сообщает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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