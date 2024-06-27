Природа На юге Свердловской области зафиксировали землетрясение 28 июня 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Сила колебаний почвы достигла 2,9 балла (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На юге Свердловской области 26 июня произошло землетрясение. Его зафиксировали возле Каменска-Уральского. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международной системы мониторинга. Подземные толчки зафиксировали 26 июня примерно в 17:08. Сила колебаний почвы составила 2,9 балла, что относится к разряду слабых. Последний раз землетрясение на Среднем Урале отмечали в районе Верхней Сысерти. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается также слабым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На юге Свердловской области 26 июня произошло землетрясение. Его зафиксировали возле Каменска-Уральского. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международной системы мониторинга. Подземные толчки зафиксировали 26 июня примерно в 17:08. Сила колебаний почвы составила 2,9 балла, что относится к разряду слабых. Последний раз землетрясение на Среднем Урале отмечали в районе Верхней Сысерти. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается также слабым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям