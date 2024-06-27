27 июня 2024

На юге Свердловской области зафиксировали землетрясение

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, овраг, оползень
Сила колебаний почвы достигла 2,9 балла (архивное фото) Фото:

На юге Свердловской области 26 июня произошло землетрясение. Его зафиксировали возле Каменска-Уральского. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международной системы мониторинга.

Подземные толчки зафиксировали 26 июня примерно в 17:08. Сила колебаний почвы составила 2,9 балла, что относится к разряду слабых.

Последний раз землетрясение на Среднем Урале отмечали в районе Верхней Сысерти. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается также слабым.

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На юге Свердловской области 26 июня произошло землетрясение. Его зафиксировали возле Каменска-Уральского. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международной системы мониторинга. Подземные толчки зафиксировали 26 июня примерно в 17:08. Сила колебаний почвы составила 2,9 балла, что относится к разряду слабых. Последний раз землетрясение на Среднем Урале отмечали в районе Верхней Сысерти. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается также слабым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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