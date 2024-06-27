На юге Свердловской области зафиксировали землетрясение

Сила колебаний почвы достигла 2,9 балла (архивное фото)
На юге Свердловской области 26 июня произошло землетрясение. Его зафиксировали возле Каменска-Уральского. Это следует из данных, опубликованных на сайте Международной системы мониторинга.
Подземные толчки зафиксировали 26 июня примерно в 17:08. Сила колебаний почвы составила 2,9 балла, что относится к разряду слабых.
Последний раз землетрясение на Среднем Урале отмечали в районе Верхней Сысерти. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается также слабым.
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