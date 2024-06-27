27 июня 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 29 июня ожидаются штормовой ветер и сильные дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Курган
Ливни и ветер ждут тюменцев 29 июня Фото:

Сильные дожди, значительно ухудшающие видимость на дорогах, а также штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 29 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 29 июня местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости в осадках до 200 метров. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с», — говорится в оповещении.

Наиболее вероятно, что осадки будут наблюдаться в северных и западных районах области. А в столице региона Тюмени 29 июня ожидается небольшой дождь и температура воздуха в 15 градусов.

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Сильные дожди, значительно ухудшающие видимость на дорогах, а также штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 29 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 29 июня местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости в осадках до 200 метров. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с», — говорится в оповещении. Наиболее вероятно, что осадки будут наблюдаться в северных и западных районах области. А в столице региона Тюмени 29 июня ожидается небольшой дождь и температура воздуха в 15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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