Природа Погода В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение В Тюменской области 29 июня ожидаются штормовой ветер и сильные дожди 28 июня 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Ливни и ветер ждут тюменцев 29 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сильные дожди, значительно ухудшающие видимость на дорогах, а также штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 29 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 29 июня местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости в осадках до 200 метров. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с», — говорится в оповещении. Наиболее вероятно, что осадки будут наблюдаться в северных и западных районах области. А в столице региона Тюмени 29 июня ожидается небольшой дождь и температура воздуха в 15 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сильные дожди, значительно ухудшающие видимость на дорогах, а также штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 29 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 29 июня местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости в осадках до 200 метров. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с», — говорится в оповещении. Наиболее вероятно, что осадки будут наблюдаться в северных и западных районах области. А в столице региона Тюмени 29 июня ожидается небольшой дождь и температура воздуха в 15 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям