Создатели фильма «По щучьему велению» разыскивают актеров в Тюменской области

В Тобольске 12 июля начнутся съемки фильма «Горыныч»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Съемки массовых сцен фильма «Горыныч» пройдут в Тобольске в течение месяца Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пройдут съемки фильма «Горыныч». Как рассказала URA.RU кастинг-директор картины, сейчас идет поиск актеров массовых сцен. Сценарий фильма написал соавтор фильма «По щучьему велению».

«Мы ищем взрослых и детей, главное условие — это древнерусская внешность. Желающие могут приезжать и из соседних городов, не только из Тобольска. Но здесь важное условие — необходимо находиться в Тобольске целый месяц», — рассказала URA.RU кастинг-директор кинокартины.

Главные роли в фильме исполнят Сергей Маковецкий, Нина Усатова и Антон Златопольский. Сценаристом фильма выступил Сергей Сельянов, который ранее написал сценарий к еще одной известной киносказке «По щучьему велению». Премьера фильма намечена на январь 2026 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходят съемки исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

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В Тобольске (Тюменская область) пройдут съемки фильма «Горыныч». Как рассказала URA.RU кастинг-директор картины, сейчас идет поиск актеров массовых сцен. Сценарий фильма написал соавтор фильма «По щучьему велению». «Мы ищем взрослых и детей, главное условие — это древнерусская внешность. Желающие могут приезжать и из соседних городов, не только из Тобольска. Но здесь важное условие — необходимо находиться в Тобольске целый месяц», — рассказала URA.RU кастинг-директор кинокартины. Главные роли в фильме исполнят Сергей Маковецкий, Нина Усатова и Антон Златопольский. Сценаристом фильма выступил Сергей Сельянов, который ранее написал сценарий к еще одной известной киносказке «По щучьему велению». Премьера фильма намечена на январь 2026 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходят съемки исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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