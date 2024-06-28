Создатели фильма «По щучьему велению» разыскивают актеров в Тюменской области

В Тобольске (Тюменская область) пройдут съемки фильма «Горыныч». Как рассказала URA.RU кастинг-директор картины, сейчас идет поиск актеров массовых сцен. Сценарий фильма написал соавтор фильма «По щучьему велению».
«Мы ищем взрослых и детей, главное условие — это древнерусская внешность. Желающие могут приезжать и из соседних городов, не только из Тобольска. Но здесь важное условие — необходимо находиться в Тобольске целый месяц», — рассказала URA.RU кастинг-директор кинокартины.
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В Тобольске (Тюменская область) пройдут съемки фильма «Горыныч». Как рассказала URA.RU кастинг-директор картины, сейчас идет поиск актеров массовых сцен. Сценарий фильма написал соавтор фильма «По щучьему велению». «Мы ищем взрослых и детей, главное условие — это древнерусская внешность. Желающие могут приезжать и из соседних городов, не только из Тобольска. Но здесь важное условие — необходимо находиться в Тобольске целый месяц», — рассказала URA.RU кастинг-директор кинокартины. Главные роли в фильме исполнят Сергей Маковецкий, Нина Усатова и Антон Златопольский. Сценаристом фильма выступил Сергей Сельянов, который ранее написал сценарий к еще одной известной киносказке «По щучьему велению». Премьера фильма намечена на январь 2026 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходят съемки исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».