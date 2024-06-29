МЧС обнаружило четыре украинских боеприпаса на пляже в Севастополе

Водолазы МЧС России продолжают работу по обследованию пляжа «Учкуевка» в Севастополе после обстрела. Там обнаружили и обезвредили еще четыре суббоеприпаса. Об этом сообщило ведомство.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же сообщили, что снаряды обнаружены на глубине до пяти метров.
Ранее сообщалось о том, что водолазы МЧС РФ проводят работы по обследованию дна Черного моря. Там были найдены три неразорвавшихся боеприпаса у пляжа «Учкуевка» в Севастополе.
ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В результате инцидента больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. В больницах региона до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей.
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Водолазы МЧС России продолжают работу по обследованию пляжа «Учкуевка» в Севастополе после обстрела. Там обнаружили и обезвредили еще четыре суббоеприпаса. Об этом сообщило ведомство. «Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же сообщили, что снаряды обнаружены на глубине до пяти метров. Ранее сообщалось о том, что водолазы МЧС РФ проводят работы по обследованию дна Черного моря. Там были найдены три неразорвавшихся боеприпаса у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В результате инцидента больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. В больницах региона до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей.