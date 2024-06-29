МЧС обнаружило четыре украинских боеприпаса на пляже в Севастополе

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МЧС России продолжает работу по обследованию пляжа Учкуевка в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Водолазы МЧС России продолжают работу по обследованию пляжа «Учкуевка» в Севастополе после обстрела. Там обнаружили и обезвредили еще четыре суббоеприпаса. Об этом сообщило ведомство.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же сообщили, что снаряды обнаружены на глубине до пяти метров.

Ранее сообщалось о том, что водолазы МЧС РФ проводят работы по обследованию дна Черного моря. Там были найдены три неразорвавшихся боеприпаса у пляжа «Учкуевка» в Севастополе.

ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В результате инцидента больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. В больницах региона до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей.

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Водолазы МЧС России продолжают работу по обследованию пляжа «Учкуевка» в Севастополе после обстрела. Там обнаружили и обезвредили еще четыре суббоеприпаса. Об этом сообщило ведомство. «Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же сообщили, что снаряды обнаружены на глубине до пяти метров. Ранее сообщалось о том, что водолазы МЧС РФ проводят работы по обследованию дна Черного моря. Там были найдены три неразорвавшихся боеприпаса у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В результате инцидента больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. В больницах региона до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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