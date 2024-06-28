В Краснодаре произошло ДТП, пострадали дети

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ДТП на улице Лесопарковая. Челябинск, дтп, авария
В Краснодарском крае произошло двойное ДТП (архивное фото) Фото:

В Краснодарском крае на улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai врезался в маршрутный автобус, позже машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada. В результате чего пострадали семь человек, трое из них были детьми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным в результате ДТП пострадало семь граждан, из них трое детей», — передает ведомство. Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось два человека, они не получили травм.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении от Немецкой деревни к поселку Колосистый, при перестроении из правой полосы в левую не убедился в безопасности выполнения маневра, передает 360.ru. Это привело к столкновению с маршрутным транспортом, следовавшим в том же направлении. В результате удара автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada.

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В Краснодарском крае на улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai врезался в маршрутный автобус, позже машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada. В результате чего пострадали семь человек, трое из них были детьми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным в результате ДТП пострадало семь граждан, из них трое детей», — передает ведомство. Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось два человека, они не получили травм. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении от Немецкой деревни к поселку Колосистый, при перестроении из правой полосы в левую не убедился в безопасности выполнения маневра, передает 360.ru. Это привело к столкновению с маршрутным транспортом, следовавшим в том же направлении. В результате удара автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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