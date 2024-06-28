В Краснодаре произошло ДТП, пострадали дети

28 июня 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае произошло двойное ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснодарском крае на улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai врезался в маршрутный автобус, позже машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada. В результате чего пострадали семь человек, трое из них были детьми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным в результате ДТП пострадало семь граждан, из них трое детей», — передает ведомство . Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось два человека, они не получили травм. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении от Немецкой деревни к поселку Колосистый, при перестроении из правой полосы в левую не убедился в безопасности выполнения маневра, передает 360.ru. Это привело к столкновению с маршрутным транспортом, следовавшим в том же направлении. В результате удара автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае на улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai врезался в маршрутный автобус, позже машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada. В результате чего пострадали семь человек, трое из них были детьми. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным в результате ДТП пострадало семь граждан, из них трое детей», — передает ведомство. Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось два человека, они не получили травм. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении от Немецкой деревни к поселку Колосистый, при перестроении из правой полосы в левую не убедился в безопасности выполнения маневра, передает 360.ru. Это привело к столкновению с маршрутным транспортом, следовавшим в том же направлении. В результате удара автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada.