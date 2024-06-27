27 июня 2024

Мэрия Сургута потратит 4 миллиона рублей на археологические раскопки в главном городском парке

В сургутском парке «За Саймой» найдено древнее городище
© Служба новостей «URA.RU»
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На работу археологов выделили 4 млн рублей
На работу археологов выделили 4 млн рублей Фото:

Мэрия Сургута объявила конкурс на работы по сохранению археологического памятника «Сайма 1, селище», которое обнаружили в парке «За Саймой» . Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Памятник обнаружили строители, которые проводили строительные работы по возведению „Экопарка“. На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что это археологический памятник и его нужно сохранить согласно законодательству РФ. Мэрия выделила на эти цели 4 млн рублей», -сообщил собеседник.

В администрации подтвердили информацию о проведении закупки. Нужно провести раскопки и подготовить памятник к консервации. Подрядчик еще не определен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей.

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Мэрия Сургута объявила конкурс на работы по сохранению археологического памятника «Сайма 1, селище», которое обнаружили в парке «За Саймой» . Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Памятник обнаружили строители, которые проводили строительные работы по возведению „Экопарка“. На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что это археологический памятник и его нужно сохранить согласно законодательству РФ. Мэрия выделила на эти цели 4 млн рублей», -сообщил собеседник. В администрации подтвердили информацию о проведении закупки. Нужно провести раскопки и подготовить памятник к консервации. Подрядчик еще не определен. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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