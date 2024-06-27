Мэрия Сургута потратит 4 миллиона рублей на археологические раскопки в главном городском парке

Мэрия Сургута объявила конкурс на работы по сохранению археологического памятника «Сайма 1, селище», которое обнаружили в парке «За Саймой» . Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.
«Памятник обнаружили строители, которые проводили строительные работы по возведению „Экопарка“. На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что это археологический памятник и его нужно сохранить согласно законодательству РФ. Мэрия выделила на эти цели 4 млн рублей», -сообщил собеседник.
В администрации подтвердили информацию о проведении закупки. Нужно провести раскопки и подготовить памятник к консервации. Подрядчик еще не определен.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей.
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