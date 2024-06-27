Ставленник главы внутрипола ХМАО избран мэром

Главой Радужного избран первым заместитель мэра Сергей Жестовский, который считается ставленником директора департамента внутренней политики ХМАО Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
Жестовский был первым заместителем главы города до момента, пока Гулина не ушла на повышение в окружное правительство, а потом исполнял обязанности градоначальника. «Депутаты избрали его на внеочередном заседании думы. Примечательно, что в Радужном он живет лишь полтора месяца. До этого он много лет работал первым замглавы Лянтора. В 2023 году они учились вместе с Гулиной на одном потоке в элитной школе политиков. Очевидно, там и нашли общий язык», — рассказал инсайдер.
Сам Жестовский подтвердил свое назначение на пост главы города. Но больше ничего не смог прокомментировать, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае Гулина ушла с поста главы Радужного и возглавила департамент внутренней политики ХМАО. Прежний глава ДПВ Александр Скурихин ушел в отставку спустя девять лет работы в этой должности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!