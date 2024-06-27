27 июня 2024

Ставленник главы внутрипола ХМАО избран мэром

Мэром Радужного избран Сергей Жестовский
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэром Радужного избран Сергей Жестовский
Мэром Радужного избран Сергей Жестовский Фото:

Главой Радужного избран первым заместитель мэра Сергей Жестовский, который считается ставленником директора департамента внутренней политики ХМАО Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

Жестовский был первым заместителем главы города до момента, пока Гулина не ушла на повышение в окружное правительство, а потом исполнял обязанности градоначальника. «Депутаты избрали его на внеочередном заседании думы. Примечательно, что в Радужном он живет лишь полтора месяца. До этого он много лет работал первым замглавы Лянтора. В 2023 году они учились вместе с Гулиной на одном потоке в элитной школе политиков. Очевидно, там и нашли общий язык», — рассказал инсайдер.

Сам Жестовский подтвердил свое назначение на пост главы города. Но больше ничего не смог прокомментировать, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае Гулина ушла с поста главы Радужного и возглавила департамент внутренней политики ХМАО. Прежний глава ДПВ Александр Скурихин ушел в отставку спустя девять лет работы в этой должности.

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Главой Радужного избран первым заместитель мэра Сергей Жестовский, который считается ставленником директора департамента внутренней политики ХМАО Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. Жестовский был первым заместителем главы города до момента, пока Гулина не ушла на повышение в окружное правительство, а потом исполнял обязанности градоначальника. «Депутаты избрали его на внеочередном заседании думы. Примечательно, что в Радужном он живет лишь полтора месяца. До этого он много лет работал первым замглавы Лянтора. В 2023 году они учились вместе с Гулиной на одном потоке в элитной школе политиков. Очевидно, там и нашли общий язык», — рассказал инсайдер. Сам Жестовский подтвердил свое назначение на пост главы города. Но больше ничего не смог прокомментировать, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что в мае Гулина ушла с поста главы Радужного и возглавила департамент внутренней политики ХМАО. Прежний глава ДПВ Александр Скурихин ушел в отставку спустя девять лет работы в этой должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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