ФССП приостановила взыскание долгов с покойного Навального*

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) приостановила производство в отношении покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов. До этого ведомство организовывало мероприятия по взысканию долгов с Навального.
«В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами «Интерфакс». Об этом он сообщил во время Петербургского международного юридического форума. Сейчас будет проходить работа по замене должника, взамен Навального.
Алексей Навальный скончался в колонии Ямала в феврале 2024 года. Во время прогулки он почувствовал себя плохо, медики его не смогли спасти. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью, передает
В связи с происшествием страны Запада ввели персональные санкции против сотрудников колонии. В НАТО заявили также, что альянс будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Навального.
*Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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