ФССП приостановила взыскание долгов с покойного Навального*

28 июня 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

ФСПП приостановил взыскание долгов с Алексея Навального в связи с его смертью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) приостановила производство в отношении покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов. До этого ведомство организовывало мероприятия по взысканию долгов с Навального. «В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами «Интерфакс». Об этом он сообщил во время Петербургского международного юридического форума. Сейчас будет проходить работа по замене должника, взамен Навального. Алексей Навальный скончался в колонии Ямала в феврале 2024 года. Во время прогулки он почувствовал себя плохо, медики его не смогли спасти. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью, передает 360.ru. В связи с происшествием страны Запада ввели персональные санкции против сотрудников колонии. В НАТО заявили также, что альянс будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Навального. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) приостановила производство в отношении покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов. До этого ведомство организовывало мероприятия по взысканию долгов с Навального. «В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами «Интерфакс». Об этом он сообщил во время Петербургского международного юридического форума. Сейчас будет проходить работа по замене должника, взамен Навального. Алексей Навальный скончался в колонии Ямала в феврале 2024 года. Во время прогулки он почувствовал себя плохо, медики его не смогли спасти. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью, передает 360.ru. В связи с происшествием страны Запада ввели персональные санкции против сотрудников колонии. В НАТО заявили также, что альянс будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Навального. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов