«Ночь музыки» выдвинула два условия для пропуска на концерты Хаски и и Mary Gu

В «Ночь музыки» запретят проносить воду и колюще-режущие предметы
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Перед походом на стадион придется избавиться от больших бутылок воды
Перед походом на стадион придется избавиться от больших бутылок воды Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В TeleClub, где будет выступать Хаски, и на «Екатеринбург Арену» — здесь споет Mary Gu — ввели ограничения для гостей «Ночи музыки». Им запрещено проносить некоторые предметы, сообщает команда фестиваля.

«На площадку стадион „Екатеринбург Арена“ нельзя проносить воду в большой таре, а на площадку TeleClub нельзя проносить воду в любой таре. Нельзя проносить оружие, колюще-режущие предметы и прочие аналогичные потенциально опасные предметы», — сказано в сообщении в telegram-канале. Но на стадион можно взять с собой напитки 0,5 л в пластиковой упаковке.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Полная информация об ограничениях, работе транспорта, площадках, где выступят звезды, — в материале URA.RU.

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В TeleClub, где будет выступать Хаски, и на «Екатеринбург Арену» — здесь споет Mary Gu — ввели ограничения для гостей «Ночи музыки». Им запрещено проносить некоторые предметы, сообщает команда фестиваля. «На площадку стадион „Екатеринбург Арена“ нельзя проносить воду в большой таре, а на площадку TeleClub нельзя проносить воду в любой таре. Нельзя проносить оружие, колюще-режущие предметы и прочие аналогичные потенциально опасные предметы», — сказано в сообщении в telegram-канале. Но на стадион можно взять с собой напитки 0,5 л в пластиковой упаковке. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Полная информация об ограничениях, работе транспорта, площадках, где выступят звезды, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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