«Ночь музыки» выдвинула два условия для пропуска на концерты Хаски и и Mary Gu

В TeleClub, где будет выступать Хаски, и на «Екатеринбург Арену» — здесь споет Mary Gu — ввели ограничения для гостей «Ночи музыки». Им запрещено проносить некоторые предметы, сообщает команда фестиваля.
«На площадку стадион „Екатеринбург Арена“ нельзя проносить воду в большой таре, а на площадку TeleClub нельзя проносить воду в любой таре. Нельзя проносить оружие, колюще-режущие предметы и прочие аналогичные потенциально опасные предметы», — сказано в сообщении в telegram-канале. Но на стадион можно взять с собой напитки 0,5 л в пластиковой упаковке.
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Полная информация об ограничениях, работе транспорта, площадках, где выступят звезды, — в материале URA.RU.
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