Тюменцев заманивают в новое заведение деньгами, бьян-бьяном и булкой Кубанос

В центре Тюмени открылось кафе с китайской и кубинской кухней
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда за 1000 в Panorama A.S.P. Екатеринбург, салат, лапша, еда
Одно из ключевых блюд в новом заведении — лапша бьян-бьян Фото:

В Тюмени 28 июня открывается новое бистро hitro, где подают блюда кубинской и китайской кухни. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, на открытие проведут розыгрыш депозита.

«Кафе hitro работало в техническом режиме, а 28 июня у нас состоится официальное открытие. На нем мы разыграем депозит для наших гостей и подадим новые для Тюмени блюда, например лапшу бьян-бьян и кубинский сэндвич на поджареной булке „Кубанос“», — рассказали URA.RU в администрации.

Заведение открывается в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет гастрономический фестиваль морских деликатесов.

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В Тюмени 28 июня открывается новое бистро hitro, где подают блюда кубинской и китайской кухни. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, на открытие проведут розыгрыш депозита. «Кафе hitro работало в техническом режиме, а 28 июня у нас состоится официальное открытие. На нем мы разыграем депозит для наших гостей и подадим новые для Тюмени блюда, например лапшу бьян-бьян и кубинский сэндвич на поджареной булке „Кубанос“», — рассказали URA.RU в администрации. Заведение открывается в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет гастрономический фестиваль морских деликатесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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