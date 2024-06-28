Тюменцев заманивают в новое заведение деньгами, бьян-бьяном и булкой Кубанос

Одно из ключевых блюд в новом заведении — лапша бьян-бьян
В Тюмени 28 июня открывается новое бистро hitro, где подают блюда кубинской и китайской кухни. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, на открытие проведут розыгрыш депозита.
«Кафе hitro работало в техническом режиме, а 28 июня у нас состоится официальное открытие. На нем мы разыграем депозит для наших гостей и подадим новые для Тюмени блюда, например лапшу бьян-бьян и кубинский сэндвич на поджареной булке „Кубанос“», — рассказали URA.RU в администрации.
Заведение открывается в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет гастрономический фестиваль морских деликатесов.
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